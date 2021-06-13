الاستعداد الأخير.. مصر تختتم تحضيرات طوكيو بفوز جديد على جنوب إفريقيا

في آخر التحضيرات قبل السفر إلى طوكيو، مصر تكرر الفوز على جنوب إفريقيا وديا.

فاز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد السويس الجديد، في آخر استعدادات الفريقين لـ أوليمبياد طوكيو 2020 الشهر المقبل.

سجل أحمد ياسر ريان هدفين، وصلاح محسن هدف لـ منتخب مصر في اللقاء.

التشكيل

بدأ شوقي غريب بـ محمود جاد في حراسة المرمى، فيما قاد أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن هجوم الفريق.

كريم فؤاد فؤاد كجناح أيسر، فيما بدأ عمار حمدي كجناح أيمن، وتواجد أكرم توفيق وإمام عاشور بوسط الملعب.

وصف المباراة

جنوب إفريقيا بدأت المباراة قوية، لكن محمود جاد خرج من مرماه وتصدى لانفراد من بن فوستر في الدقيقة الخامسة.

ووصلت مصر إلى اللقاء مع الدقيقة التاسعة. كرة ثابتة نفذها ناصر ماهر، واصطدمت بالحائط. الكرة ارتدت إلى ناصر الذي توغل وأرسل عرضية، لكن أحمد ياسر ريان فشل في تحويلها بالرأس نحو المرمى.

أهداف متتالية

ثم بدأت الأهداف تتوالى في الدقائق التالية. بولومبوانا حارس جنوب إفريقيا أخطأ بالتمرير في الدقيقة الـ16 ليقطعها أحمد ياسر ريان ويضع الكرة في الشباك مسجلا الأول.

جوووووووووووووول! ⚽️ ابن الوز عوام 👌👏 هدف رائع من أحمد ياسر ريان ويسجل الأول للمنتخب الأولمبي في مرمى جنوب إفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/HhmcF70kmX — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 13, 2021

ولم يكتف أحمد ياسر ريان بذلك، فأضاف الثاني في الدقيقة الـ18 بعد ينية من ناصر ماهر تصطدم بالمدافع، ويقطعها أحمد ياسر ريان وينفرد ويسجل الثاني.

جوووووووووول ⚽️⚽️ أحمد ياسر ريان يتألق ويحرز الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في مرمى جنوب إفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/U2pmT0CLaR — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 13, 2021

مصر واصلت الضغط وأضافت الثالث في الدقيقة الـ23. تمريرة من كريم فؤاد إلى صلاح محسن الذي يسدد R2 رائعة في المرمى.

جوووووووووول! ⚽️⚽️⚽️ هدف R2 😉😄 صلاح محسن يحرز هدفا عالميا في مرمى جنوب إفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/ROEjuQtLib — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 13, 2021

وكادت مصر تسجل الرابع في الدقيقة الـ40. بينية رائعة من إمام عاشور إلى أحمد ياسر ريان الذي انفرد، لكنه يتأخر في التسديد إلى أن أغلق الحارس الزاوية فيرسل عرضية يبعدها الدفاع.

أحمد ياسر ريان تعرض لإصابة مع نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب، ويشارك فادي فريد بدلا منه، وينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثلاثية.

الشوط الثاني

شوقي غريب بدأ الشوط الثاني بتبديلين جديدين. شارك حسن علي وأحمد سعيد بدلا من كريم فؤاد، وأكرم توفيق.

تبديلان جديدان أجراهما غريب في الدقيقة الـ60 بدخول فوزي الحناوي وناصر منسي بدلا من صلاح محسن وناصر ماهر.

سادس تبديلات شوقي غريب كانت في الدقيقة الـ71 بدخول محمود الجزار بدلا من عمار حمدي.

محمود جاد تألق مجددا في الدقيقة الـ74 أمام نجالوا لاعب جنوب إفريقيا الذي اخترق ودخل منطقة الجزاء وسدد، لكن محمود جاد تصدى لها على مرتين.

ناصر منسي كاد يسجل الرابع في الدقيقة الـ86. كرة عائدة من الدفاع إلى الحارس، قطعها ناصر وراوغ الحارس ثم سدد، لكن في الشباك الجانبية للمرمى.

وكانت آخر محاولات مصر في الدقيقة الـ92 من مرتدة وصلت إلى ناصر منسي، والذي مهد الكرة إلى فوزي الحناوي الذي سدد بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز مصر بثلاثية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخبي مصر وجنوب إفريقيا لـ أوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس.

مصر واجهت جنوب إفريقيا مساء الخميس الماضي، إذ فاز الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة للبطولة، رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

أما جنوب إفريقيا، فوقعت بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات اليابان، والمكسيك، وفرنسا.