انتهت يورو 2020 - هولندا (3)-(2) أوكرانيا.. فوز الطواحين

الأحد، 13 يونيو 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

هولندا - أوكرانيا - يورو 2020 - فينالدوم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2020.

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نهاية المباراة المثيرة.

ق. 90 دونيل مالين يشارك بدلا من ميمفيس ديباي.

ق. 87 جويل فيلتمان يشارك بدلا من تيمبر.

ق. 83 جوووووول ثااااالث لهولندا. عرضية يقابلها دينزل دومفرايز برأسية ويسجل الثالث.

ق. 78 جووووووول التعاااااااااااادل. مخالفة يقابلها تيموتشوك برأسية في المرمى مسجلا التعااادل.

ق. 75 جوووول أووول لـ أوكرانيا. تصويبة رااائعة من يارمولينكو R2 من خارج منطقة الجزاء في المرمى مسجلا الأول لبلاده.

ق. 58 جوووول ثاااااني لـ هولندا. فوتر فيجورست يستغل خطأ الدفاع ويسدد مسجلا الثاني.

ق. 53 جوووووول أووووول. عرضية أخطأ الحارس في التصدي لها، وتابعها فينالدوم في المرمى الخالي مسجلا الأول.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: تسديدة قوية من فينالدوم والحارس يتألق ببراعة

ق 20: ضغط برتقالي مستمر ومحاولات لأوكرانيا من المرتدات

ق 13: تبديل أول اضطراري لأوكرانيا بنزول مارلوس بدلا من أولكسندر زوبكوف الذي تعرض للإصابة

ق 5: تهديد جديد من هولندا بعد سلسلة تمريرات من هولندا وتصل الكرة إلى دينزل دومفريز ويسدد أمام المرمى والحارس يبعدها

ق 2: انطلاقة قوية من أوكرانيا وهجوم مبكر وديباي يرد بتسديدة خطيرة على المرمى يتصدى لها الحارس بعد انطلاقة من منتصف الملعب

انطلاق المباراة

هولندا أوكرانيا يورو 2020
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