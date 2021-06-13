ستيرلنج: ويمبلي حديقتي الخلفية.. لابد أن أسجل

أبدى رحيم ستيرلنج لاعب منتخب إنجلترا ثقة في تصريحاته بعد تسجيل هدف الفوز أمام كرواتيا.

وفاز منتخب إنجلترا على كرواتيا بهدف مقابل لا شيء في افتتاح مبارياتهما في يورو 2020.























































































وأحرز رحيم ستيرلنج هدف المباراة الوحيد.

وقال ستيلرنج في تصريحات لـBBC بعد اللقاء: "طالما أكدت، أنني إذا لعبت على ملعب ويمبلي في بطولة مهمة سأسجل".

وتابع "إنه بمثابة حديقتي الخلفية ولابد لي من التسجيل، إنه لأمر رائع أن تفعل ذلك في النهاية".

رحيم ستيرلينج يضع وشما على ذراعه، لطفل يرتدي الرقم (10) وينظر لملعب ويمبلي من الخارج. اليوم حقق ستيرلينج حلمه وجعل الوشم حقيقة بدخول الملعب التاريخي وتسجل هدف التاريخ لبلاده.

وتحدث رحيم عن قلة تسجيله للأهداف مع مانشستر سيتي في الموسم المنقضي قائلا: "هناك الكثير من الأسباب المختلفة التي جلعتني لا أسجل كثيرا مع فريقي، وهذا غير مهم حاليا. أنا هنا مع إنجلترا وأستمتع بلعب كرة القدم وأنا سعيد فقط بالتسجيل".

فوز إنجلترا رفع رصيدهم إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة قبل مباراة إسكتلندا وجمهورية التشيك.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إسكتلندا في الجولة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

بينما يلتقي منتخب كرواتيا مع جمهورية التشيك في نفس اليوم على ملعب هامبدن بارك في إسكتلندا.