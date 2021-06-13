كرة يد - بعد ست سنوات.. برشلونة يتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا

توج نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد غياب ست سنوات إذ حصد لقبه الأخير عام 2016.

ونجح برشلونة في الفوز على ألبورج الدنماركي بنتيجة 36-23 في المباراة النهائية.

وكان ألبورج قد أقصى باريس سان جيرمان في مباراة نصف النهائي في مفاجأة كبرى بالبطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 10 بطولات من دوري أبطال أوروبا وهو البطل التاريخي وبفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا الأخير عام 2015 أمام فيزبريم المجري وغاب عن النهائي حتى النسخة السابقة لكن حل وصيفا بعد تتويج كييل الألماني.

وحصد برشلونة هذا الموسم لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

ويتأهل برشلونة إلى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ويعتبر النادي الكتالوني البطل التاريخي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد الفوز باللقب خمس مرات سابقة أخرها كان في النسخة الأخيرة عام 2019.