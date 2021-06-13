ساوثجيت: أرقام ستيلرنج تجعلنا نثق به.. ولهذا السبب أشركت تريبيير

أبدى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، ثقة تامة في رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب بعد إحراز هدف الفوز أمام كرواتيا، فيما كشف سبب إشراك كيران تريبيير كظهير أيسر.

وفاز منتخب إنجلترا على كرواتيا بهدف مقابل لا شيء سجله رحيم ستيرلنج في أولى مباريات الفريقين بـ يورو 2020.

وقال ساوثجيت في تصريحاته لإذاعة بي بي سي عقب المباراة: "أنا سعيد بالأداء، بالطبع الفوز كان مهما، الفوز في أول مباراة يخفف بعض التوتر، لكن هذا لا يعني أننا تأهلنا".

وتابع "الأداء كان جيدا حقا، لقد كانت مناسبة كبيرة، لقد كان اليوم شديد الحرارة ولكن اللاعبون تأقلموا سريعا، استخدموا الكرة بشكل جيد، وكانت فرص كرواتيا على مرمانا نادرة جدا".

وأضاف "إنهم خصم جيد نحترمه كثيرا ونعرف الكثير عنهم، لذلك لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، ليس فقط باللاعبين الذين شاركوا ولكن بالمجموعة ككل والطريقة التي استعدوا بها للمباراة".

وأبدى ساوثجيت سعادته بأداء رحيم ستيرلنج محرز الهدف الوحيد قائلا: "حسنا إنه لاعب جيد، سجله التهديفي يشير إلى أننا يجب أن نثق به، خاصة في السنوات القليلة الماضية".

وتابع "أعتقد أنه كان متحمسا لإظهار ذلك للجميع، بالنسبة إليه وللجميع أعتقد أننا سنحتاج لذلك العمق، سنحتاج للاعبين المهاجمين".

وأوضح "هناك ثنائي لم يشارك اليوم، لكننا سنحتاج إلى هؤلاء اللاعبين خلال البطولة، يمكننا إجراء تغييرات وسنحتاج لذلك".

وتحدث ساوثجيت عن سبب إشراك كيفن تريبيير في مركز الظهير الأيسر قائلا "شعرت أن حديثه مع خط الدفاع، وقدرته على إيقاف العرضيات بسرعة وخبرته في مثل هذا اليوم ومشاركته بجانب تايرون مينجز، الذي يعتبر في بداية مسيرته الدولية، سيكون تريبير عنصرا جيدا للاستقرار".

وأتم "إنه لاعب يتم التقليل من شأنه، لا يزال الناس ينظرون إلى اللاعب الذي كان عليه منذ بضع سنوات وليس اللاعب الموجود مع أتلتيكو مدريد ويلعب كمحارب في السنوات الماضية، إنه جزء كبير مما نحن عليه".

فوز إنجلترا رفع رصيدهم إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة قبل مباراة إسكتلندا والتشيك.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إسكتلندا في المباراة المقبلة يوم الجمعة 18 يونيو على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

بينما يلتقي منتخب كرواتيا مع التشيك في نفس اليوم على ملعب هامبدن بارك في إسكتلندا.