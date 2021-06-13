تقرير: ميلان أتم اتفاقه مع جيرو.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

اتفق ميلان مع أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي على الشروط الشخصية تمهيدا لانتقاله في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان تعاقد جيرو مع تشيلسي قد انتهى بنهاية الموسم قبل أن يمدد البلوز التعاقد لموسم جديد وفقا لشروط التعاقد.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت الإيطالية أن الاتفاق بين ميلان وجيرو على ضم اللاعب لمدة موسمين.

وأشار التقرير إلى أن جيرو سيحصل على 4 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأوضح التقرير أن ميلان اشترط على جيرو أن يرحل من تشيلسي مجانا.

ولن يتعاقد ميلان مع جيرو وإتمام الصفقة بمقابل مادي للنادي الإنجليزي.

ويزعم التقرير أن تمديد تشيلسي لتعاقد جيرو ليحرم الأندية المنافسة في إنجلترا من الحصول عليه مجانا بينما سيتركه يرحل إذا كان لناد خارج الدروي الإنجليزي.

ويسعى ميلان لتدعيم صفوفه هذا الموسم بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب.

ونجح جيرو في تسجيل ستة أهداف من ثماني مشاركات في دوري أبطال أوروبا وتوج باللقب مع تشيلسي.