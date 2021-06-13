حوار – تريزيجيه: كسرت هاتفي احتفالا بهدف أفشة.. وبرونزية المونديال رفعت رأسي

كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا عن رد فعله بعد هدف محمد مجدي "أفشة" للأهلي في الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا الأهلي

تريزيجيه كان في زيارة لمقر الأهلي صباح اليوم الأحد، لمؤازرة الفريق قبل لقاء الترجي في بطولة إفريقيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "العودة إلى بيتي شعور رائع لا يمكن وصفه، وبمجرد دخول (التتش)، استعدت ذكرياتي مع نادي القرن الذي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في أوروبا".

وأضاف "الانتماء إلى النادي الأهلي فخر لأي لاعب، خاصة أنك تنتمي إلى نادٍ لا يعرف المستحيل، ويسعى دائمًا لمنصات التتويج وتسجيل الأرقام القياسية، ولا يقبل سوى بالمركز الأول".

لاعب الأهلي السابق أتبع "تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غيره، ومن ثم خرجت إلى ملاعب أوروبا مقاتلًا ولا يشغلني سوى كيفية بلوغ النجاح على كل المستويات".

وعن حديثه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي على هامش الزيارة، قال "محمود الخطيب رئيس الأهلي دعمني بعد تعرضي للإصابة، وحديثي اليوم معه كان له أثر كبير جدا في الشد من أزري والرفع من حالتي المعنوية بعد التعرض للإصابة، ولن أنسى هذا الحدث طيلة حياتي".

واستمر "أتواصل مع جميع لاعبي الأهلي باستمرار، ومع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي اطمئن علي بعد الإصابة".

تريزيجيه أكد متابعته لمباريات الأهلي باستمرار، فقال "أتابع جميع مباريات الأهلي باستمرار محليا وقاريا، والأهلي قادر على التتويج بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الفوز بالألقاب يبقى هدفًا رئيسيًّا للأهلي على مر العصور".

وعن كواليس نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، قال "مازلت أتذكر لحظة هدف محمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك. من شدة فرحتي بالهدف تعرض جهاز الآيباد الخاص بي للكسر فرحًا".

تريزيجيه تحدث أيضا عن تحقيق الأهلي لبرونزية كأس العالم، فقال "بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ذهبت إلى تدريبات فريقي بمنتهى الفخر والاعتزاز، وأكدت لهم أن فريقي هو ثالث أندية العالم، وهو شرف كبير لا يضاهيه شرف".

وأتم "أثق في قدرة لاعبي الأهلي على الفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم أيضا والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية. قبل كوني لاعبًا سابقًا في الأهلي، أنا مشجع أهلاوي عاشق للكيان".

تريزيجيه يتواجد حاليا في مصر لقضاء الإجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم في إنجلترا.

ويعاني تريزيجيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له منتصف الموسم المنقضي.

ويستعد الأهلي لمواجه الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.