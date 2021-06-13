حوار – تريزيجيه: كسرت هاتفي احتفالا بهدف أفشة.. وبرونزية المونديال رفعت رأسي
الأحد، 13 يونيو 2021 - 18:49
كتب : حسام نور الدين
كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا عن رد فعله بعد هدف محمد مجدي "أفشة" للأهلي في الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
تريزيجيه كان في زيارة لمقر الأهلي صباح اليوم الأحد، لمؤازرة الفريق قبل لقاء الترجي في بطولة إفريقيا.
وقال تريزيجيه في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "العودة إلى بيتي شعور رائع لا يمكن وصفه، وبمجرد دخول (التتش)، استعدت ذكرياتي مع نادي القرن الذي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في أوروبا".
وأضاف "الانتماء إلى النادي الأهلي فخر لأي لاعب، خاصة أنك تنتمي إلى نادٍ لا يعرف المستحيل، ويسعى دائمًا لمنصات التتويج وتسجيل الأرقام القياسية، ولا يقبل سوى بالمركز الأول".
لاعب الأهلي السابق أتبع "تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غيره، ومن ثم خرجت إلى ملاعب أوروبا مقاتلًا ولا يشغلني سوى كيفية بلوغ النجاح على كل المستويات".
وعن حديثه مع محمود الخطيب رئيس الأهلي على هامش الزيارة، قال "محمود الخطيب رئيس الأهلي دعمني بعد تعرضي للإصابة، وحديثي اليوم معه كان له أثر كبير جدا في الشد من أزري والرفع من حالتي المعنوية بعد التعرض للإصابة، ولن أنسى هذا الحدث طيلة حياتي".
واستمر "أتواصل مع جميع لاعبي الأهلي باستمرار، ومع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي اطمئن علي بعد الإصابة".
تريزيجيه أكد متابعته لمباريات الأهلي باستمرار، فقال "أتابع جميع مباريات الأهلي باستمرار محليا وقاريا، والأهلي قادر على التتويج بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الفوز بالألقاب يبقى هدفًا رئيسيًّا للأهلي على مر العصور".
وعن كواليس نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، قال "مازلت أتذكر لحظة هدف محمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك. من شدة فرحتي بالهدف تعرض جهاز الآيباد الخاص بي للكسر فرحًا".
تريزيجيه تحدث أيضا عن تحقيق الأهلي لبرونزية كأس العالم، فقال "بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ذهبت إلى تدريبات فريقي بمنتهى الفخر والاعتزاز، وأكدت لهم أن فريقي هو ثالث أندية العالم، وهو شرف كبير لا يضاهيه شرف".
وأتم "أثق في قدرة لاعبي الأهلي على الفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم أيضا والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية. قبل كوني لاعبًا سابقًا في الأهلي، أنا مشجع أهلاوي عاشق للكيان".
تريزيجيه يتواجد حاليا في مصر لقضاء الإجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم في إنجلترا.
ويعاني تريزيجيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له منتصف الموسم المنقضي.
ويستعد الأهلي لمواجه الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.