تشكيل المنتخب الأوليمبي – محسن وريان يقودان الهجوم.. وجاد يحرس المرمى

يحرس محمود جاد مرمى المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، فيما يقود أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن الهجوم.

أعلن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأوليمبي، تشكيل الفريق لمواجهة جنوب إفريقيا وديا بعد قليل.

تشكيل المنتخب الأوليمبي شهد قيادة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان للهجوم، فيما يحرس محمود جاد المرمى على حساب محمد صبحي.

ويلعب إمام عاشور في وسط الملعب بجانب أكرم توفيق، وبجانبهما كريم فؤاد، وعمار حمدي.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي

حارس: محمود جاد.

الدفاع: محمد عبد السلام – محمود مرعي – أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: كريم فؤاد – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – عمار حمدي.

الهجوم: صلاح محسن – أحمد ياسر ريان.

كان منتخب مصر قد فاز على جنوب إفريقيا قبل يومين بهدفين مقابل لا شيء في الودية الأولى بين الفريقين.