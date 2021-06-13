تقرير: ميلان يتفاوض لضم ثنائي ريال مدريد

الأحد، 13 يونيو 2021 - 17:53

كتب : FilGoal

براهيم دياز - توماس رينكون - ميلان - تورينو

يجري نادي ميلان محادثات مع ريال مدريد من أجل ضم الثنائي براهيم دياز وألفارو أودريوزولا على سبيل الإعارة.

وكان دياز قد شارك مع ميلان الموسم المنقضي على سبيل الإعارة ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة أربعة آخرين في 39 مباراة بجميع المسابقات.

لم تشمل إعارة دياز إلى ميلان شرط الانتقال الدائم لذلك يسعى الروسونيري استمرار اللاعب لموسم جديد مع إضافة بند الانتقال بشكل دائم مقابل مبلغ مالي.

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وأشار تقرير كوريير ديللو سبورت إلى أن خيار الشراء من المرجح أن يكون بين 20 إلى 25 مليون يورو ويأمل مالديني المدير التقني في ميلان إنهاء الصفقة.

وكشف التقرير أن دياز ليس اللاعب الوحيد الذي يتفاوض ميلان مع ريال مدريد لضمه ولكن أيضا دخل في محادثات لضم أودريوزولا الذي لعب 16 مباراة فقط مع الملكي الإسباني.

وكان قد ارتبط اسم أودريوزولا بالفعل مع ميلان خلال الفترة الماضية بسبب اهتمام النادي الإيطالي بضم اللاعب.

ويسعى ميلان لتدعيم صفوفه بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا عقب فترة من الغياب.

ميلان ريال مدريد براهيم دياز
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