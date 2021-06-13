طبيب الدنمارك: إريكسن رحل واستعدناه.. ليس لدي تفسير لأنني لست طبيبا للقلب

كشف مورتن بوسن طبيب منتخب الدنمارك أن كريستيان إريكسن لاعب الفريق عانى من سكتة قلبية.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان الدنمارك

ورفض بوسن تفسير ما حدث مشددا أنه ليس طبيبا للقلب وسيترك الأمر للخبراء.

وقال بوسن في المؤتمر الصحفي: "ليس لدينا تفسير لما حدث في حالة إريكسن أنا لست طبيب قلب".

وتابع طبيب الدنمارك "لا أستطيع أن أقول لماذا حدث ذلك سأترك هذا للخبراء".

وكشف مورتن بوسن "عانى إريكسن من سكتة قلبية، لقد رحل وأجرينا الإنعاش القلبي الرئوي واستعدناه، كان الأمر سريعا جدا".

وعن حالة اللاعب حاليا قال: "إريكسن مستيقظ ويجيب على الأسئلة بشكل واضح".

واختتم تصريحاته "قلبه ينبض مرة أخرى وأحد أسباب استمراره في المستشفى هو معرفة ما حدث".

وتعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020.

وتوقفت المباراة بعد نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن يتم تحديد موعد آخر في نفس اليوم لإقامتها.

وانتهى اللقاء بفوز فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد في أول مشاركة للمنتخب الفنلندي.