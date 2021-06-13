انتهت يورو 2020 - النمسا (3)-(1) مقدونيا
الأحد، 13 يونيو 2021 - 17:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النمسا ومقدونيا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من يورو 2020.
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نهاية المباراة بفوز النمسا بثلاثية مقابل هدف
ق 90: جوووووووووووول أرناوتوفيتش والثالث الرائع بعد مراوغة حارس المرمى
ق 78: جووووووووووول الهدف الثاني للنمسا عن طريق جريجوريتش بعد عرضية من دافيد ألابا
ق 60: حارس مقدونيا يتألق وينقذ فرصة خطيرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 28: جووووووووووول بانديف يسجل التعادل لمقدونيا الشمالية وهدف تاريخي وهو الأول لمقدونيا في أي بطولة كبرى
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⚽️🥅 ستيفان لاينير يفتتح التسجيل لمنتخب النمسا ويهدي هدفه لإريكسن#النمسا_مقدونيا_الشمالية | #يورو2020 pic.twitter.com/vAyO6aVKwS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021
ق 18: جوووووووووول ستيفان لاينر يسجل الهدف الأول للنمسا ويحتفل بقميص كريستيان إريكسن
بداية المباراة