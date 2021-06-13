انتهت يورو 2020 - النمسا (3)-(1) مقدونيا

الأحد، 13 يونيو 2021 - 17:41

كتب : FilGoal

النمسا - مقدونيا الشمالية - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النمسا ومقدونيا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من يورو 2020.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 - بانديف يحمل لواء مقدونيا الشمالية.. وألابا يقود النمسا النمسا والمجر.. صراع أججه الحلفاء قائمة النمسا الأولية - ألابا ضمن 20 لاعبا لـ يورو 2020.. وغياب أرناتوفيتش هدف ساكا يكفي.. فوز حزين لـ إنجلترا على النمسا

نهاية المباراة بفوز النمسا بثلاثية مقابل هدف

ق 90: جوووووووووووول أرناوتوفيتش والثالث الرائع بعد مراوغة حارس المرمى

ق 78: جووووووووووول الهدف الثاني للنمسا عن طريق جريجوريتش بعد عرضية من دافيد ألابا

ق 60: حارس مقدونيا يتألق وينقذ فرصة خطيرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 28: جووووووووووول بانديف يسجل التعادل لمقدونيا الشمالية وهدف تاريخي وهو الأول لمقدونيا في أي بطولة كبرى

Image

ق 18: جوووووووووول ستيفان لاينر يسجل الهدف الأول للنمسا ويحتفل بقميص كريستيان إريكسن

بداية المباراة

يورو 2020 النمسا مقدونيا الشمالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرحبا بالأرقام التاريخية 6 دقيقة | يورو 2020
ستيرلنج: ويمبلي حديقتي الخلفية.. لابد أن أسجل 21 دقيقة | يورو 2020
كرة يد - بعد ست سنوات.. برشلونة يتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا 40 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - ريمونتادا ناجحة للصربي.. دجوكوفيتش يتوج بـ رولان جاروس ويصل للرقم 19 44 دقيقة | رياضات أخرى
ساوثجيت: أرقام ستيلرنج تجعلنا نثق به.. ولهذا السبب أشركت تريبيير 59 دقيقة | يورو 2020
استراحة مباراة ودية - مصر الأوليمبي (3)-(0) جنوب إفريقيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
تقرير: ميلان أتم اتفاقه مع جيرو.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
حوار – تريزيجيه: كسرت هاتفي احتفالا بهدف أفشة.. وبرونزية المونديال رفعت رأسي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك