رقم مهدد بالكسر خلال أيام.. بيلينجهام يصبح أصغر لاعب يشارك في بطولات اليورو

أصبح الإنجليزي جود بيلينجهام أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ بعدما شارك مع إنجلترا ضد كرواتيا.

مشاركة بيلينجهام ضد كرواتيا جعلته أصغر من يشارك في تاريخ البطولة بعمر 17 عاما و349 يوما.

وكسر بيلينجهام رقم يترو فيليمز الذي شارك مع هولندا في يورو 2012.

وشارك فيليمز ضد الدنمارك بعمر 18 عاما و71 يوما ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة.

وقتها كسر فيليمز رقم البلجيكي إنزو شيفو الذي شارك ضد يوغوسلافيا في بطولة 1984 وهو بعمر 18 عاما و115 يوما.

لكن رقم بيلينجهام مُعرض للكسر خلال أيام.

فقد يصبح البولندي كاسبر كوزلوفسكي أصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة، إذا لعب ضد سلوفاكيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين.

وإن لم يشارك ضد سلوفاكيا بالتحديد، أو شارك ضد إسبانيا والسويد أو أي مباراة في يورو 2020، سيصبح أصغر يشارك في تاريخ البطولة.

فـ كوزلوفسكي أصغر من بيلينجهام بـ4 شهور تقريبا.

حيث وُلد كوزلوفسكي في 16 أكتوبر عام 2003، أما بيلينجهام فولد في 29 يونيو عام 2003

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