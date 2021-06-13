انتقام رحيم

بعد 3 أعوام، انتقم الإنجليز من هزيمتهم الصعبة أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، بالفوز على المنتخب نفسه في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من يورو 2020 في ملعب ويمبلي، بالعاصمة البريطانية لندن.

هدف رحيم ستيرلنج أتم انتقام الإنجليز، وفك عقدة مبارياتهم الافتتاحية في يورو 2020 حيث لم يفز منتخب الأسود الثلاثة في 9 مباريات افتتاحية سابقة لهم في البطولة الأوروبية الكبرى.

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#إنكلترا_كرواتيا ⚽️🔥



⚽️🥅 رحيم ستيرلينغ يوقع على أول هدف لإنكلترا بعد تمريرة عميقة بغاية الروعة من فيليبس#يورو2020 pic.twitter.com/vYmvNTN5g6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021

وحصد منتخب إنجلترا أول 3 نقاط في المجموعة، قبل مواجهة اسكتلندا في الجولة الثانية، فيما تواجه كرواتيا التشيك في الجولة المقبلة.

مفاجأة إنجليزية في التشكيل

بدلا من اللعب بخط دفاعي ثلاثي معتاد، عول جاريث ساوثجيت على اللعب برباعي، في وجود كيران تريبييه ظهير أتليتكو مدريد على الجانب الأيسر، بدلا من بين تشيلويل أو لوك شو.

ولكن دفع ساوثجيت بخط هجومي ناري بقيادة هاري كين، وخلفه ماسون ماونت ورحيم ستيرلنج وفيل فودين.

أما كرواتيا ومدربها زلاتكو داليتش، فدفع بخط وسط ناري في محاولة لتكرار فوزه على إنجلترا بعد 3 أعوام.

🔴 هاري كين يقود هجوم إنجلترا، مودريتش في وسط كرواتيا في تشكيل المنتخبان للمواجهة بعد قليل 🏟 pic.twitter.com/jAU4QV1PNr — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 13, 2021

انطلقت المباراة بضغط إنجليزي، كاد يكلله فيل فودين بتسديدة قوية بباطن القدم ضربت قائم كرواتيا.

وفي الدقيقة 10، سدد كالفين فيليبس صاروخا جديدا تصدى له ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

بعد تلك الكرة، فترت المباراة جدا. محاولات كرواتية خجولة جدا، وفقدان للقوة الهجومية من قبل إنجلترا.

























































































ولكن في الشوط الثاني، كادت كرواتيا تفتتح التهديف بعد خطأ تريبييه في إعادة الكرة لبيكفورد، لكن حارس إنجلترا تفوق أمام ريبيتش وأبعد الكرة عنه.

وبعد 5 دقائق، سدد مودريتش كرة قوية تصدى لها بيكفورد.

ولكن في الدقيقة 57، اخترق كالفين فيليبس بشكل رائع، ومرر بينية لرحيم ستيرلنج، الذي انفرد وسجل في شباك كرواتيا معلنا الهدف الأول.

واستمر الضغط الإنجليزي، وكاد هاري كين يسجل الهدف الثاني بعد عرضية ماونت، ولكنه سدد فوق العارضة من داخل منطقة الـ 6 ياردات، وارتطم بكتفه في القائم، لكنه قام سالما.

وفي الدقيقة 65، استلم أنتي ريبيتش كرة داخل منطقة الجزاء، ولكنه سدد بعيدا عن مرمى بيكفورد.

بقية المباراة لم تشهد الكثير، سوى مشاركة جود بيلينجام بدلا من هاري كين في الدقيقة 82، ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ اليورو بعمر الـ 17 عاما و349 يوما.

وانتهت المباراة بفوز إنجليزي في أقوى مواجهاتها في المجموعة، ممهدة طريقها إلى الدور الثاني.