مدرب الدنمارك: إريكسن كان قلقا علينا.. ولم أكن أريد استكمال مباراة فنلندا

كشف كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك عن أنه تحدث مع كريستيان إريكسن نجم الفريق، موضحا عن رأيه في قرار استكمال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا.

وكان إريكسن قد أُصيب بأزمة قلبية ضد فنلندا لتتوقف المباراة قبل أن تستكمل عقب استقرار حالته. (طالع التفاصيل)

وأجرى هيولماند مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد للحدث عن التطورات الأخيرة لحالة إريكسن.

وقال هيولماند: "تحدثت مع إريكسن وكان لا يتذكر أي شيء لكنه قال لي: "أنا قلق عليكم. كيف حالكم؟" وهذا هو كريستيان دائما. من الجميل أن نراه يبتسم".

وأضاف "كريستيان كان قلقا على عائلته وعلينا. سألنا كيف حالنا وهذا يوضح أي نوع من الأشخاص هو".

وتابع "كان يرغب في أن نلعب. كريستيان لاعب كرة، يشعر أنه يريد اللعب وحين يكون قريبا من الكرة يكون أفضل، سنرى ما إذا كان بإمكاننا أن نجتمع مجددا".

وكان على الدنمارك الاختيار بين استكمال المباراة بعد استقرار حالة إريكسن أو استئنافها في اليوم التالي للقاء في تمام الـ12 ظهرا.

وعن ذلك قال هيولماند: "أعتقد أنه كان من الخطأ أن نُخير اللاعبين بين هذين الخيارين".

واستمر "لم يكونوا متأكدين إذا ما كانوا لم يفقدوا صديقهم المفضل. شعوري كان بأن لا نلعب، كان علينا أن نعود للمنزل عن طريق الحافلة".

وأكمل "كمدرب، فخور بهذا الفريق. كان هناك العديد من الأحاديث حول المال وحول الجدول (الخاص بالبطولة) لكننا رأينا أن كرة القدم هي روح الفريق، التماسك والحب. ما حدث (من تكاتف) أظهر ما الذي تدور حوله كرة القدم".

وأردف "ردود الفعل كانت مختلفة من لاعب لأخر، لكن الشيء الأهم كان الحديث مع كريستيان اليوم، رؤيته كان أمرا إيجابيا".

وأتم "سوف نعطي لاعبي الفريق بعض الوقت، البعض سيحصل على وقت أطول من الأخر، هذا شيء يجب أن نتعامل معه، فهو أحد الأمور التي لا يمكنك أن تنساها سريعا".

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