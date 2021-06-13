مدافع ألمانيا: فرنسا الأقوى على الورق ولكن

الأحد، 13 يونيو 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

ألمانيا - فرنسا

يعلم أنطونيو روديجر مدافع منتخب ألمانيا أن المنتخب الفرنسي هو أبرز المرشحين للتتويج بلقب يورو 2020، وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

وتستهل فرنسا بطلة العالم مبارياتها في اليورو بمواجهة مرتقبة ضد مضيفتها ألمانيا في المجموعة السادسة.

وقال روديجر في مؤتمر صحفي: "على الورق تبدو فرنسا أقوى، لكن هذا فقط على الورق".

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وأضاف مدافع تشيلسي "يمكن أن يكونوا المرشحون الأبرز للتتويج باللقب، لديهم مهاجمون أقوياء".

وأتم بطل دوري أبطال أوروبا 2021 "علينا أن نكون أشداء ونترك بصمتنا. نحن جاهزون لهذه المواجهة".

عقب مواجهة ألمانيا ستلعب فرنسا ضد المجر في بودابست يوم السبت وتواجه البرتغال حاملة اللقب في 23 يونيو.

ويأمل الفرنسيون أن يكرر الجيل الحالي ما حققه رفاق ديديه ديشامب حين فازوا بمونديال 1998 ثم يورو 2000.

بينما يلعب المنتخب الألماني ضد البرتغال ثم المجر بعد مواجهة بطل العالم 2018.

ويتمنى الألمان أن ينهي يواكيم لوف المدير الفني للمانشافت إنهاء مسيرته مع الفريق بالتتويج بالبطولة الغائبة عن ألمانيا منذ عام 1996.

أنطونيو روديجر ألمانيا فرنسا يورو 2020
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