انتهت يورو 2020 - إنجلترا (1) - (0) كرواتيا
الأحد، 13 يونيو 2021 - 14:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا وكرواتيا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في يورو 2020.
طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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نهاية المباراة
ق92: دومينيك كالفرت لوين يشارك بدلا من ستيرلينج في تبديل إنجليزي
ق87: ضغط كرواتي أملا في إدراك التعادل
ق82: جود بيلينجام يشارك بدلا من هاري كين
ق79: برونو بيتكوفيتش يحل بدلا من أنتي ريبيتش
ق75: ستيرلنج يهدر فرصة جديدة لزيادة التقدم بتسديدة فوق العارضة
ق71: خروج فيل فودين ومشاركة ماركوس راشفورد.
ق70: بروزوفيتش يترك ملعب المباراة لنيكولا فلاسيتش، أندري كراماريتش يخرج وجوسيب بريكالو في محله.
ق65: أنتي ريبيتش يستغل كرة مرتدة من دفاع إنجلترا ولكنه يسدد خارج المرمى.
ق63: ماونت يمرر عرضية رائعة تجد هاري كين أمام المرمى لكنه يسدد فوق العارضة، ويرتطم بكتفه في القائم، ولكنه يقوم سالما.
ق57: جوووووووول رحيم لا يرحم.. هجمة منظمة مر فيها كالفين فيليبس ومرر لستيرلنج في وضع مميز ليسدد في مرمى كرواتيا معلنا الهدف الأول.
ق55: تسديدة من مودريتش من خارج المنطقة في يد بيكفورد
ق50: بيكفورد ينقذ مرماه من خطأ تريبييه في إعادة الكرة له رغم ضغط أنتي ريبيتش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: تسديدة كيران تريبييه من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في حائط كرواتيا
ق26: أول تسديدة كرواتية. تسديدة بيريسيتش فوق عارضة بيكفورد.
ق18: هاري كين ورأسية قريبة من مرمى كرواتيا لكنه كان متسللا
ق10: صاروخ جديد من كالفين فيليبس يتصدى له ليفاكوفيتش حارس كرواتيا
ق6: بووووووم! فيل فودين يسدد صاروخا يضرب قائم كرواتيا بعد تمريرة من كين
انطلاق المباراة