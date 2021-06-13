انتهت يورو 2020 - إنجلترا (1) - (0) كرواتيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا وكرواتيا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في يورو 2020.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق92: دومينيك كالفرت لوين يشارك بدلا من ستيرلينج في تبديل إنجليزي

ق87: ضغط كرواتي أملا في إدراك التعادل

ق82: جود بيلينجام يشارك بدلا من هاري كين

ق79: برونو بيتكوفيتش يحل بدلا من أنتي ريبيتش

ق75: ستيرلنج يهدر فرصة جديدة لزيادة التقدم بتسديدة فوق العارضة

ق71: خروج فيل فودين ومشاركة ماركوس راشفورد.

ق70: بروزوفيتش يترك ملعب المباراة لنيكولا فلاسيتش، أندري كراماريتش يخرج وجوسيب بريكالو في محله.

ق65: أنتي ريبيتش يستغل كرة مرتدة من دفاع إنجلترا ولكنه يسدد خارج المرمى.

ق63: ماونت يمرر عرضية رائعة تجد هاري كين أمام المرمى لكنه يسدد فوق العارضة، ويرتطم بكتفه في القائم، ولكنه يقوم سالما.

ق57: جوووووووول رحيم لا يرحم.. هجمة منظمة مر فيها كالفين فيليبس ومرر لستيرلنج في وضع مميز ليسدد في مرمى كرواتيا معلنا الهدف الأول.

ق55: تسديدة من مودريتش من خارج المنطقة في يد بيكفورد

ق50: بيكفورد ينقذ مرماه من خطأ تريبييه في إعادة الكرة له رغم ضغط أنتي ريبيتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: تسديدة كيران تريبييه من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في حائط كرواتيا

ق26: أول تسديدة كرواتية. تسديدة بيريسيتش فوق عارضة بيكفورد.

ق18: هاري كين ورأسية قريبة من مرمى كرواتيا لكنه كان متسللا

ق10: صاروخ جديد من كالفين فيليبس يتصدى له ليفاكوفيتش حارس كرواتيا

ق6: بووووووم! فيل فودين يسدد صاروخا يضرب قائم كرواتيا بعد تمريرة من كين

انطلاق المباراة