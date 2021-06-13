ديشامب: بنزيمة وجريزمان جاهزان لمواجهة ألمانيا

الأحد، 13 يونيو 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا جاهزية الثنائي كريم بنزيمة وأنطوان جريزمان للمشاركة أمام ألمانيا يوم الثلاثاء.

وتستهل فرنسا بطلة العالم مبارياتها في يورو 2020 بمواجهة مرتقبة ضد مضيفتها ألمانيا في المجموعة السادسة.

وقال ديشامب في تصريحات لقناة TF1: "لا أعتقد أن هناك أي مشكلة حول مشاركة كلاهما أمام ألمانيا".

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وكان الثنائي قد أصيب في مباراة فرنسا الودية الأخيرة ضد بلغاريا قبل أيام.

وأضاف "الجميع شاركوا في تدريب يوم السبت، لذلك لا مشكلة".

وتابع "سنخوض تدريبين قبل المباراة، ومن المفترض أن تسير الأمور بشكل طبيعي".

عقب مواجهة ألمانيا ستلعب فرنسا ضد المجر في بودابست يوم السبت وتواجه البرتغال حاملة اللقب في 23 يونيو.

ويأمل الفرنسيون أن يكرر الجيل الحالي ما حققه رفاق ديديه ديشامب حين فازوا بمونديال 1998 ثم يورو 2000.

فرنسا ديديه ديشامب كريم بنزيمة أنطوان جريزمان يورو 2020
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