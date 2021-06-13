تريزيجيه لـ في الجول: الأهلي بيتي.. رغبت في دعم اللاعبين قبل مواجهة الترجي

قال محمود حسن "تريزيجيه" جناح الأهلي السابق، ولاعب أستون فيلا الحالي، إن وجوده بالأهلي اليوم الأحد طبيعي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا الأهلي

وتحدث تريزيجيه لـ FilGoal.com قائلا: "الأهلي بيتي ووجودي فيه عادي ومن الطبيعي أن أزوره أثناء وجودي في مصر".

وشدد "رغبت في دعم اللاعبين وتحميسهم قبل مواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وزار تريزيجيه مران الأهلي اليوم، كما قابل كل من أمير توفيق مدير التعاقدات، وشهدت الزيارة حفاوة كبرى خاصة من سعد سمير الذي زامل تريزيجيه أثناء وجوده في الأهلي.

وبعد أن تحدث لفترة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، توجه لمقابلة محمود الخطيب رئيس النادي الذي اطمأن على حالته وبرنامجه العلاجي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



























وبعد ذلك، نشر الأهلي خبرا رسميا قال فيه: "حرص الخطيب على الاطمئنان على حالة تريزيجيه، وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال الجلسة الودية التي عقدت اليوم".

وأوضح "وأعرب تريزيجيه عن سعادته بدعم محمود الخطيب له وتواصله معه هاتفيا عقب تعرضه للإصابة مباشرة بالرباط الصليبي، مؤكدا أن هذا الأمر ساهم كثيرا في رفع حالته النفسية والمعنوية بعد التعرض للإصابة".

وشدد "وأضاف تريزيجيه أنه يعتز بشدة بانتمائه للأهلي، مؤكدا أيضا على شعوره بالفخر لكونه واحدا من اللاعبين الذين تشرفوا بارتداء قميص نادي القرن".

وفي نهاية الجلسة جدد الخطيب رسائل الدعم لتريزيجيه، معربا عن آماله في التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن، والعودة بقوة لتمثيل الكرة المصرية والنادي الأهلي في الملاعب الاوروبية.

صاحب الـ 26 عاما من ناشئي الأهلي، وخرج منه لأندرلخت البلجيكي في صيف 2015.