تشكيل يورو 2020 – إنجلترا بهجوم ناري ومفاجأة دفاعية.. وكرواتيا بخط وسط مرعب

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيله لمباراة الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لـ يورو 2020، وشهد مفاجأة دفاعية كبرى.

بدلا من اللعب بخط دفاعي ثلاثي معتاد، عول ساوثجيت على اللعب برباعي، في وجود كيران تريبييه ظهير أتليتكو مدريد على الجانب الأيسر، بدلا من بين تشيلويل أو لوك شو.

ولكن دفع ساوثجيت بخط هجومي ناري بقيادة هاري كين، وخلفه ماسون ماونت ورحيم ستيرلنج وفيل فودين

ويجلس كل من جادون سانشو وجاك جريليش وماركوس راشفورد على الدكة الإنجليزية النارية.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – تايرون مينجز – كيران تريبييه

الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – رحيم ستيرلنج – ماسون ماونت – فيل فودين

الهجوم: هاري كين

أما كرواتيا، فقرر مدربها زلاتكو داليتش الدفع بخط وسط ناري لتكرار فوزه على إنجلترا بعد تغلبه على نفس الفريق والمدرب في نصف نهائي كأس العالم 2018.

بقيادة لوكا مودريتش، أتى تشكيل كرواتيا كالتالي..

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: سيمي فرساليكو – دوي كاليتا تشار- دوماجوي فيدا – جوسكو جيارديول

الوسط: مارسيلو بروزوفتيش – لوكا مودريتش - أندريا كراماريتش – ماتيو كوفاسيتش – إيفان بيريستش

الهجوم: أنتي ريبيتش