فان دايك يوجه رسالة لمنتخب هولندا قبل انطلاق مشوار يورو 2020

الأحد، 13 يونيو 2021 - 13:47

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - فيرجيل فان دايك - البرتغال - هولندا

وجه فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا الغائب عن بطولة يورو 2020 رسالة إلى أعضاء الفريق قبل انطلاق مشوارهم في المسابقة.

ويلعب المنتخب الهولندي ضد نظيره الأوكراني في التاسعة من مساء الأحد.

وقال فان دايك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اليوم هو اليوم المنشود، بداية رحلة منتخب هولندا في يورو 2020".

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وأضاف مدافع ليفربول "أتمنى لكم الحظ السعيد.. آمنوا بأنفسكم واستمتعوا وتذوقوا كل لحظة".

وأتم رسالته لزملائه "تماسكوا في جميع الأوقات، كما نفعل دائما".

ويغيب فان دايك عن البطولة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي.

ويعد النجم الهولندي أحد أبرز الغائبين عن البطولة رفقة سيرجيو راموس قائد إسبانيا وزلاتان إبراهيموفتيش مهاجم السويد وغيرهم.

فيرجيل فان دايك هولندا
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