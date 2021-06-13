فان دايك يوجه رسالة لمنتخب هولندا قبل انطلاق مشوار يورو 2020

وجه فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا الغائب عن بطولة يورو 2020 رسالة إلى أعضاء الفريق قبل انطلاق مشوارهم في المسابقة.

ويلعب المنتخب الهولندي ضد نظيره الأوكراني في التاسعة من مساء الأحد.

وقال فان دايك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اليوم هو اليوم المنشود، بداية رحلة منتخب هولندا في يورو 2020".

وأضاف مدافع ليفربول "أتمنى لكم الحظ السعيد.. آمنوا بأنفسكم واستمتعوا وتذوقوا كل لحظة".

وأتم رسالته لزملائه "تماسكوا في جميع الأوقات، كما نفعل دائما".

Today is the day! 🇳🇱 The start of our @OnsOranje Euros journey. Good luck boys… Believe, enjoy and savour every moment. Stick together at all times, like we always do! 🦁💪🏽 #NED pic.twitter.com/uf6AC7i0lG — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) June 13, 2021

ويغيب فان دايك عن البطولة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي.

ويعد النجم الهولندي أحد أبرز الغائبين عن البطولة رفقة سيرجيو راموس قائد إسبانيا وزلاتان إبراهيموفتيش مهاجم السويد وغيرهم.

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