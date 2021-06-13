ألكانتارا: هدف إسبانيا هو الفوز باليورو.. والمنتخب في قمة مستواه

أكد تياجو ألكانتارا لاعب منتخب إسبانيا على أن هدف بلاده هو الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" مشيدا بتطور مستوى المنتخب.

وتقع إسبانيا في المجموعة الخامسة مع منتخبات: السويد، بولندا وسلوفاكيا.

وقال ألكانتارا لموقع الاتحاد الأوروبي عن منتخب إسبانيا: "أعتقد أن علينا القول إن المنتخب في قمة مستواه في الفترة الحالية".

وأضاف "نحن في أفضل لحظة لنا مع المنتخب لأننا طوال الموسم كنا نستعد لهذه اللحظة ولبطولة الأمم الأوروبية".

وتابع "لقد تطورنا في عملية لعب كرة قدم جيدة وتقديم كرة ممتعة للغاية".

واستمر "كما أننا تطورنا في مسألة اللعب بشكل جماعي أيضا لأننا نلعب بأسلوب الضغط العالي، فنحن من أفضل منتخبات أوروبا التي تنفذ هذا الأسلوب".

واستطرد حول الفوز على ألمانيا بسداسية في دوري الأمم الأوروبية ثم التعادل مع اليونان في تصفيات كأس العالم "لكن على الجانب الأخر من الصعب تفسير لماذا تختلف بعض النتائج من الحين لأخر، لقد تعادلنا (ضد اليونان) لكننا صنعنا العديد من الفرص".

وشدد "كرة القدم الآن أصبحت مختلفة عن قبل. الآن إذا استعد لنا أحد المنتخبات بشكل جيد فستكون المباراة صعبة للغاية، قبل ذلك كانت الفرق تضع 11 لاعبا والتعليمات كانت تدور حول لعب كرة القدم بقوة، لكن الآن الاستعداد يكون على أعلى مستوى".

وحول هدف إسبانيا في البطولة، قال: "أتينا هُنا لتحقيق الفوز، بنسبة 100%، نعلم صعوبة الطريق نحو النهائي لكن في عقولنا فنحن هنا لنفوز".

وشرح "ما الذي علينا فعله لنفوز؟ مباراتنا الأولى ضد السويد وعلينا الاستعداد لها ونكون في قمة تركيزنا".

وأتم "بعد هذه المباراة لدينا مباراة أخرى، لكن علينا مواجهتهم، وأن نلعب بكل قوة وبعدها نفكر في المباراة المقبلة".

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