بيتر شمايكل: يويفا اتخذ قرارا سخيفا باستئناف لقاء الدنمارك وفنلندا

الأحد، 13 يونيو 2021 - 13:45

كتب : FilGoal

الدنمارك - فنلندا

هاجم بيتر شمايكل، أيقونة الدنمارك ومانشستر يونايتد السابق، مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد استئناف مباراة بلده ضد فنلندا يوم السبت رغم توقفها طويلا بسبب أزمة قلبية أصابت كريستيان إريكسن.

وقال شمايكل عبر راديو BBC:"قرار يويفا كان سخيفا. شيء رهيب حدث ويويفا منح اللاعبين خيار العودة ولعب اللقاء، أي خيار هذا؟ إذن، تعود إلى الفندق، الذي يبعد عن الملعب بـ45 دقيقة بالنسبة لفريق الدنمارك، لا تستطيع النوم، وربما لن تفعل لأن مشاهدة أمر مثل هذا يؤثر عليك، ثم تعود لاستئناف المواجهة".

وأضاف "لم يكن ذلك خيارا جيدا، بل قرار سخيف من يويفا وكان عليهم إيجاد سيناريو آخر لإظهار مزيد من التعاطف".

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وتدخل المسعفون لإنقاذ نجم الدنمارك إريكسن (29 عاما) في الملعب فور سقوطه أرضا خلال الشوط الأول من المباراة.

وبعد الاطمئنان على حالته استؤنفت المواجهة التي حسمتها فنلندا بهدف في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

وتعاطف مجتمع كرة القدم مع إريكسن وأبدى لاعبون وأندية تعاطفهم مع لاعب إنتر ميلان الذي أرعب في لحظات عصيبة إثر سقوطه مغشيا عليه.

وأوضح كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك أنه خُير بين استكمال المباراة أو تأجيلها، قبل أن يعود لاعبوه للميدان لاستئنافها.

وسجل جويل بوهجانبالو هدف فنلندا في الدقيقة 60 وكادت الدنمارك تعادل النتيجة أمام جمهورها في الدقيقة 74 لكن بيير إيميل هويبرج أهدر ركلة جزاء.

وفي المجموعة ذاتها في يورو 2020، سحقت بلجيكا منتخب روسيا بثلاثية يوم السبت ليتصدر الترتيب.

وستلعب الدنمارك يوم الخميس ضد بلجيكا بينما تواجه فنلندا فريق روسيا يوم الأربعاء.

الدنمارك يورو 2020 إريكسن
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