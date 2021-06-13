انتهاء مشوار مدافع بلجيكا في يورو 2020

الأحد، 13 يونيو 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

بلجيكا

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا انتهاء مشوار المدافع تيموثي كاستاني في بطولة يورو 2020 بسبب إصابة قوية في العين.

وتعرض كاستاني لكسر مزدوج في محيط العين خلال مباراة روسيا بافتتاح مشوار الشياطين الحمر بالبطولة.

وقال مارتينيز للصحفيين: "من الصعب مشاركته في البطولة مجددا".

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وأضاف "من المحزن انتهاء مشواره في البطولة، لقد تعرض لكسر مزدوج في محيط العين، عليه أن يخضع للعلاج اللازم الآن".

واصطدم كاستاني برأس الروسي دالير كوزياييف ليخرج من المباراة مستبدلا.

وفازت بلجيكا على روسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب " جازبروم"، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى عن يورو 2020.

شياطين بلجيكا نفثوا النار في وجه الدب الروسي، فأحرقوا جليدهم ودشنوا بداية قوية في البطولة.

سجل روميلو لوكاكو هدفين، فيما سجل توماس مونييه هدفا لبلجيكا.

الفوز رفع رصيد بلجيكا إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد روسيا عند لا شيء من النقاط.

يورو 2020 بلجيكا تيموثي كاستاني
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