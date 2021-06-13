ستونز: عُدت لمنتخب إنجلترا وأنا أكثر حكمة.. أتطلع لقيادة اللاعبين الشباب

يرى جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أن عودته لمنتخب إنجلترا تأتي بعد حصوله على المزيد من الخبرة والحكمة، مشيرا لاستعداده لتوجيه اللاعبين الشباب.

وعاد ستونز لقائمة إنجلترا بعد 16 شهرا من الغياب لتراجع مستواه ليتواجد مع المنتخب في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال ستونز لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استبعاده من صفوف المنتخب في الفترة الماضية: "لقد كنت أشاهد المباريات (الخاصة بالمنتخب) ووجدت صعوبة في ذلك".

وأضاف "حين تكون متواجدا في هذه البيئة ولا تشارك لتقديم المساعدة يكون الأمر صعبا".

وتابع "تنظر لنفسك بهدوء وتدرك الأشياء التي تفتقدها. لقد قلت ذلك عدة مرات لكني لم أتخذ أي خطوات".

وحول عودته مجددا، قال: "أعتقد أنني عُدت للمنتخب أكثر حكمة وبخبرة أكثر، وربما كلاعب أفضل".

وعن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب، وطريقة لعبه، وضح "لقد اعتاد على التغيير وتجربة الأشياء الجديدة في المران".

وأضاف "إذا كان يرغب في اللعب بثلاثي في الخط الخلفي أو رباعي، فنحن قادرون على التأقلم بشكل سريع لأن لدينا العناصر التي لديها الجودة للقيام بهذه الأمور بسهولة".

وحول نضجه كلاعب وقدرته على إعطاء النصائح للاعبين الصغار، قال: "هناك العديد من المواهب، لكن أغلبهم لم يحظ باللعب تحت الضغط".

وأتم "أتطلع لتوجيه النصائح لهم عند مشاركاتهم في المباريات الكبرى لكي يشعروا بأنفسهم ويختبرون ذلك الشعور".

وتستعد إنجلترا لمواجهة كرواتيا في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ستونز (27 عاما) لعب 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وسجل هدفين.

video:1