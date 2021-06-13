رودريجيز: لا أعتقد أني سأعود لـ ريال مدريد.. والمنتخب لم يحترمني

استبعد خاميس رودريجيز لاعب إيفرتون عودته لريال مدريد بعدما انتقل المدرب كارلو أنشيلوتي من الأول إلى الأخير.

ورحل الكولومبي البالغ عمره 29 عاما عن ريال مدريد مجانا في 2020 لينضم إلى إيفرتون، بعدما قضى 6 سنوات مع الأول منها اثنتين في بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة.

وقال رودريجيز عبر بث مباشر في حسابه بإنستجرام:"لا أعرف (حين سئل عن العودة لريال مدريد)".

وأضاف "لا أعتقد، لا توجد مشكلة إذا استمررت موسما آخر مع إيفرتون".

وأتم "لا أعتقد أن أنشيلوتي سيتحدث معي، تجربة ريال مدريد انتهت".

لعب رودريجيز تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد وإيفرتون، شارك مع الأول في 125 مباراة وسجل 37 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

وتوج رودريجيز بتسعة ألقاب مع ريال مدريد.

ويمتد عقده مع إيفرتون إلى 2022.

ويغيب رودريجيز عن كوبا أمريكا 2021 بسبب الإصابة وفقا لما أعلنه منتخب كولومبيا.

لكن لاعب موناكو السابق شدد أنه في حالة جيدة بالقول:"كنت جاهزا للمشاركة في كوبا أمريكا، لكن الفريق اتخذ قرارا آخر، لا أتفق معهم لأنهم قللوا من احترامي. شيء آخر، أبلغوني أنهم لا يعتمدون علي لأن أسلوبي لا يروق لهم".

وتستهل كولومبيا مبارياتها في كوبا أمريكا، التي تضم مجموعتين، بمواجهة الإكوادور صباح الإثنين ثم تلعب فنزويلا وبيرو والبرازيل في 17 و20 و23 يونيو.

ويتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي وبوليفيا.