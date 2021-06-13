هشام زكريا مديرا فنيا للاتصالات

الأحد، 13 يونيو 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

هشام زكريا

أعلن نادي المصرية للاتصالات عن تعيين هشام زكريا مديرا فنيا للفريق، خلفا لهاني العقبي.

وكان الفريق قد صعد من المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، لدوري الدرجة الثانية، بعد رحيل العقبي لتدريب الترسانة.

ويعد زكريا من خبراء الصعود للدوري الممتاز، حيث صعد معه كل من وادي دجلة والجونة للقسم الأول.

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وسبق لزكريا قيادة أندية مصر، والترسانة، والجونة، والداخلية، ووادي دجلة.

وكذلك، درب زكريا نادي ترن آوت البلجيكي بالدرجة الثالثة.

المصرية للاتصالات هشام زكريا
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