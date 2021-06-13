ديشامب: كثيرون يعتقدون أن فرنسا حسمت لقب اليورو

الأحد، 13 يونيو 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا

يخشى ديدييه ديشامب مدرب فرنسا على لاعبيه من الثقة المفرطة التي جعلت كثيرين، على حد وصفه، يعتقدون أن فريقه سيفوز حتما بيورو 2020.

وقال ديشامب في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"سيكون الكلام عن الفشل إن لم نفز بالبطولة. نحن أبطال العالم، أدرك مدى قوتنا، واللاعبون يعرفون ذلك أيضا".

وأضاف "لا يمكننا الارتكان إلى ذلك. في فرنسا، كثيرون يعتقدون أننا لسنا في حاجة لدخول الملعب وأننا فزنا باللقب بالفعل. هذا أسوأ شعور يتملك الرياضي المتميز. علينا تخطي مراحل. لا يمكننا التفكير في النهائي، علينا الذهاب لميونيخ أولا ثم اللعب مرتين في بودابست".

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وقارن ديشامب بين جيله والجيل الحالي لفرنسا بالقول:"في 1998 بعض اللاعبين كان سنهم 18، وبعد سنتين، خاصة في الهجوم، نضجوا وتطوروا. لدي لاعبون الآن كانوا في قائمة مونديال 2018 ومستمرين، ليس فقط لاعبين شباب".

وأتم "لا أحب المقارنة، قوة الفريق ليست أقل من 2018. بل الخيارات الهجومية أكثر مما كانت عليه قبل 3 سنوات".

وتستهل فرنسا بطلة العالم مبارياتها في اليورو بمواجهة مرتقبة ضد مضيفتها ألمانيا يوم الثلاثاء في المجموعة السادسة.

ثم تلعب ضد المجر في بودابست يوم السبت وتواجه البرتغال حاملة اللقب في 23 يونيو.

ويأمل الفرنسيون أن يكرر الجيل الحالي ما حققه رفاق ديشامب حين فازوا بمونديال 1998 ثم يورو 2000.

فرنسا يورو 2020
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