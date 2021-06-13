طبيب توتنام السابق يشكك في قدرة إريكسن على لعب كرة القدم مجددا

يرى سانجاي شارما أستاذ أمراض القلب والمختص بالطب الرياضي والذي عمل في توتنام سابقا أن كريستيان إريكسن قد لا يمارس كرة القدم مجددا بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها ضد فنلندا.

وسقط إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا لتتوقف المباراة لمدة 15 دقيقة لعلاجه في أرض الملعب وتُعلق قبل أن تستكمل عقب استقرار حالته الصحية. (طالع التفاصيل)

وقال شارما في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "من الواضح حدوث خطأ فادح، لكنهم (الأطباء) تمكنوا من التدخل. لكن السؤال: ما الذي حدث؟ ولماذا حدث؟".

وأضاف "فحوصات هذا الرجل الطبية كانت عادية حتى عام 2019. فكيف تُفسر هذه الأزمة القلبية؟".

وتابع "تلك الأزمة القلبية هزت الأمة بأكملها، فما حدث لم يؤثر عليهم (منتخب الدنمارك) فقط، بل أثر على نفسية العديد من الناس".

واستمر "النبأ السار هو أنه سيعيش، لكن النبأ السيئ هو أنه كان يقترب من نهاية مسيرته الكروية".

وواصل "هل سيلعب كرة القدم مجددا؟ هذا لا يُمكنني قوله".

وأكمل "نحن صارمون للغاية في المملكة المتحدة، لذلك لم يكن ليلعب مجددا".

وشدد "استقرار حالته واستفاقته تجعل النظرة المستقبلية جيدة للغاية".

وأكمل "لأ أعلم إذا كان سيلعب كرة القدم مجددا أم لا".

وأتم "لقد غاب عن عالمنا لعدة دقائق، فهل سيسمح الأطباء بحدوث ذلك مرة أخرى؟ الإجابة هي لا".

video:1