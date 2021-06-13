آس: أرسنال يفاوض بيتيس لانتداب فقير
الأحد، 13 يونيو 2021 - 11:44
كتب : FilGoal
قالت صحيفة آس الإسبانية إن أرسنال يفاوض ريال بيتيس للحصول على خدمات لاعب الوسط نبيل فقير.
وكتبت آس أن أرسنال قدم عرضا للنادي الإسباني للحصول على فقير (27 عاما).
لكن بيتيس يريد قيمة أعلى.
ولا تزال المفاوضات سارية بين الناديين وفقا للصحيفة.
وأوضحت آس أن أرسنال تحول إلى فقير بعدما فقد فرصة الحصول على إمي بوينديا الذي انتقل من نورويتش سيتي إلى أستون فيلا.
ويلعب فقير في بيتيس منذ 2019 ويمتد عقده مع الفريق إلى 2023.
وتقدر القيمة السوقية للاعب الجزائري الأصل بـ25 مليون يورو.
وكان فقير أحد أعضاء قائمة فرنسا المتوجة بكأس العالم 2018.
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