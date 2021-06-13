ضربة لـ البرتغال.. إصابة كانسيلو بكورونا ودالوت يحل مكانه

الأحد، 13 يونيو 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت

خرج جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي من قائمة منتخب البرتغال في يورو 2020، بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وخرجت مسحة ظهير سيتي إيجابية اليوم الأحد بحسب الاتحاد البرتغالي، وتم استدعاء ظهير ميلان ديوجو دالوت من منتخب تحت 21 عاما.

وخرجت مسحات بقية الفريق سلبية.

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وقد يشارك دالوت للمرة الأولى مع منتخب البرتغال بعد استدعائه لمعسكر الفريق في المجر.

ويشارك منتخب البرتغال في المجموعة السادسة، ضد فرنسا وألمانيا والمجر.

وتلعب البرتغال أولى مبارياتها ضد المجر، يوم الثلاثاء، في مستهل حملتها للدفاع عن لقبها.

المجر البرتغال ديوجو دالوت جواو كانسيلو
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