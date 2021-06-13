الاتحاد الدنماركي: استقرار حالة إريكسن

كشف الاتحاد الدنماركي اليوم الأحد حالة كريستيان إريكسن نجم الفريق الوطني بعد إصابته بأزمة قلبية يوم السبت في لقاء بلده ضد فنلندا في يورو 2020.

وأوضح في بيان أن حالة اللاعب مستقرة وتحدث مع مسؤولي الاتحاد ومتابعته مستمرة في المستشفى.

وكشف بيان الاتحاد الدنماركي أن لاعبو الفريق والإطار التدريبي قد تلقوا مساعدة في التعامل مع الكارثة بعد المباراة، و"مستمرون في الوقوف بجانب بعضهم البعض بعدما حدث أمس".

وأتم البيان "نود شكر الجميع، من الجمهور واللاعبين والعائلتين الملكيتين في الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والأندية، على أمنياتهم بالشفاء لإريكسن".

وتدخل المسعفون لإنقاذ إريكسن (29 عاما) في الملعب فور سقوطه أرضا خلال الشوط الأول من المباراة.

وبعد الاطمئنان على حالته استؤنفت المواجهة التي حسمتها فنلندا بهدف في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

Update regarding Christian Eriksen.pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

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وتعاطف مجتمع كرة القدم مع إريكسن وأبدى لاعبون وأندية تعاطفهم مع لاعب إنتر ميلان الذي أرعب في لحظات عصيبة إثر سقوطه مغشيا عليه.

وأوضح كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك أنه خُير بين استكمال المباراة أو تأجيلها، قبل أن يعود لاعبوه للميدان لاستئنافها.

وسجل جويل بوهجانبالو هدف فنلندا في الدقيقة 60 وكادت الدنمارك تعادل النتيجة أمام جمهورها في الدقيقة 74 لكن بيير إيميل هويبرج أهدر ركلة جزاء.

وفي المجموعة ذاتها في يورو 2020، سحقت بلجيكا منتخب روسيا بثلاثية يوم السبت ليتصدر الترتيب.

وستلعب الدنمارك يوم الخميس ضد بلجيكا بينما تواجه فنلندا فريق روسيا يوم الأربعاء.