سيعود من حيث أتى؟ رومانو: بوفون يقترب من بارما

يقترب جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس من الانتقال لبارما، فريقه السابق، في صفقة انتقال حر.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس بارما

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن بوفون قريب من الالتحاق ببارما في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بوفون قد أعلن رحيله عن يوفنتوس بعد نهاية عقده مع الفريق، والذي سينتهي بحلول 30 يونيو الجاري.

وأوضح رومانو أن بوفون تلقى عروضا من 5 فرق، من بينهم فريق بشكتاش التركي.

لكن بوفون يُفضل العودة لبارما بسبب مشروع الفريق الطموح.

وبدأ بوفون مسيرته الكروية مع بارما، قبل 26 عاما.

ورحل بوفون من بارما وانتقل ليوفنتوس عام 2001، واستمر مع الفريق حتى عام 2018.

لكنه رحل لصفوف باريس سان جيرمان ولعب معهم موسم 2018-2019 قبل العودة مجددا ليوفنتوس.

وفاز بوفون مع بارما بكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي.

وهبط بارما لدوري القسم الثاني، بعدما احتل المركز الـ20 في الدوري الإيطالي بالموسم المنقضي.