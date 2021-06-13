مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي

أشاد ديفيد نوتواني مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي برمضان صبحي قائد الفريق الأولمبي المصري الذي يستعد لمواجهته يوم الأحد وديا استعدادا لأولمبياد طوكيو التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال نوتواني في حواره قناة أون تايم سبورتس:"أرى رمضان صبحي بديلا مناسبا لمحمد صلاح في مصر، مهاراته كبيرة، أتمنى لاعبا مثله، قادر على أن يسجل في أي لحظة، لو تبحث مصر عن الميدالية الذهبية فإن رمضان صبحي هو القادر على تحقيق ذلك".

وواصل "اللاعب رقم 5 (يقصد عمار حمدي رغم أنه يرتدي القميص رقم 2) يمرر الكرات بشكل رائع، صدر لنا مشكلات كبيرة، يرسل تمريرات ممتازة لرمضان صبحي. لفت انتباهي أيضا ظهيري الجنب، سنلعب ضد مصر بشكل مختلف يوم الأحد".

وخسر فريق جنوب إفريقيا الأولمبي أمام نظيره المصري بهدفين دون رد يوم الخميس في لقاء ودي.

ويستعد الفريقان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ونالت جنوب إفريقيا المركز الثالث في كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما قبل سنتين لتحجز مقعدها في طوكيو.

وتلعب جنوب إفريقيا ضد اليابان والمكسيك وفرنسا في المجموعة الأولى من منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد.

بينما وقعت مصر مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في المجموعة الثالثة.