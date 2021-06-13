مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي

الأحد، 13 يونيو 2021 - 10:38

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

أشاد ديفيد نوتواني مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي برمضان صبحي قائد الفريق الأولمبي المصري الذي يستعد لمواجهته يوم الأحد وديا استعدادا لأولمبياد طوكيو التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال نوتواني في حواره قناة أون تايم سبورتس:"أرى رمضان صبحي بديلا مناسبا لمحمد صلاح في مصر، مهاراته كبيرة، أتمنى لاعبا مثله، قادر على أن يسجل في أي لحظة، لو تبحث مصر عن الميدالية الذهبية فإن رمضان صبحي هو القادر على تحقيق ذلك".

وواصل "اللاعب رقم 5 (يقصد عمار حمدي رغم أنه يرتدي القميص رقم 2) يمرر الكرات بشكل رائع، صدر لنا مشكلات كبيرة، يرسل تمريرات ممتازة لرمضان صبحي. لفت انتباهي أيضا ظهيري الجنب، سنلعب ضد مصر بشكل مختلف يوم الأحد".

أخبار متعلقة
كوريا تتخطى لبنان وتتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021.. مصر الأولمبي وكرواتيا ضد إنجلترا وبداية كوبا أمريكا في الجول يكشف – كيف يفكر كارتيرون لصفقات الزمالك بالموسم المقبل مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة وليد سليمان لا تدعو للقلق

وخسر فريق جنوب إفريقيا الأولمبي أمام نظيره المصري بهدفين دون رد يوم الخميس في لقاء ودي.

ويستعد الفريقان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ونالت جنوب إفريقيا المركز الثالث في كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما قبل سنتين لتحجز مقعدها في طوكيو.

وتلعب جنوب إفريقيا ضد اليابان والمكسيك وفرنسا في المجموعة الأولى من منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد.

بينما وقعت مصر مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في المجموعة الثالثة.

منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوبا أمريكا 2021 - دربي ريو دي لا بلاتا وكأس ليبتون.. وعودة بعد غياب 32 عاما 2 دقيقة | أمريكا
المقعد الأخير في كأس إفريقيا.. سيراليون تواجه بنين الإثنين 2 دقيقة | إفريقيا
مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي 19 دقيقة | مصر
كوريا تتخطى لبنان وتتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 21 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021.. مصر الأولمبي وكرواتيا ضد إنجلترا وبداية كوبا أمريكا 44 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – كيف يفكر كارتيرون لصفقات الزمالك بالموسم المقبل 10 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة وليد سليمان لا تدعو للقلق 10 ساعة | الدوري المصري
ماروتا: إريكسن تواصل مع زملائه في إنتر 10 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره
قد ينال إعجابك