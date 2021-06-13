كوريا تتخطى لبنان وتتأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

فاز منتخب كوريا الجنوبية على منتخب لبنان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جويانج ضمن مباريات الجولة 10 للمجموعة الثامنة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

تقدم سوني سعد للبنان في الدقيقة 12، وتعادل مين كيو سونج لكوريا الجنوبية في الدقيقة 50، قبل أن يسجل سون هيونج مين هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد كوريا الجنوبية للنقطة 16 ليعزز صدارتها للمجموعة برصيد 16 نقطة.

بينما توقف رصيد لبنان عند النقطة 10 لتحتل المركز الثاني.

بذلك الفوز تأهل منتخب كوريا الجنوبية للمرحلة النهائية لتصفيات قارة آسيا لكأس العالم 2022.

ويعد هدف سوني سعد هو أول هدف يهز شباك كوريا الجنوبية في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ونجحت كوريا الجنوبية في الفوز على لبنان، بعدما فشلت في لقاء الدور الأول.

إذ تعادل المنتخبين سلبيا في مباراة الجولة الخامسة التي أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية ببيروت.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد ضمن التأهل لكأس آسيا بعدما فاز على سريلانكا في الجولة الماضية من التصفيات.