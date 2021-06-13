مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021.. مصر الأولمبي وكرواتيا ضد إنجلترا وبداية كوبا أمريكا

الأحد، 13 يونيو 2021 - 10:13

كتب : FilGoal

رمضان صبحي مع منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا

يخوض منتخب مصر الأولمبي اليوم الأحد ثاني مبارياته الودية ضد جنوب إفريقيا استعدادا لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي يورو 2020 تلعب كرواتيا ضد إنجلترا (3 مساء) والنمسا ضد مقدونيا الشمالية (6 مساء) وهولندا ضد أوكرانيا (9 مساء).

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وتبث جميع مباريات البطولة على قناة beIN Max 1 & 2.

وفي الحادية عشرة مساء تنطلق كوبا أمريكا 2021 بلقاء المضيفة البرازيل ضد فنزويلا (beIN Max 5).

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مصر الأولمبي يورو 2020 كوبا أمريكا
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