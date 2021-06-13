مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 يونيو 2021.. مصر الأولمبي وكرواتيا ضد إنجلترا وبداية كوبا أمريكا

يخوض منتخب مصر الأولمبي اليوم الأحد ثاني مبارياته الودية ضد جنوب إفريقيا استعدادا لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي يورو 2020 تلعب كرواتيا ضد إنجلترا (3 مساء) والنمسا ضد مقدونيا الشمالية (6 مساء) وهولندا ضد أوكرانيا (9 مساء).

وتبث جميع مباريات البطولة على قناة beIN Max 1 & 2.

وفي الحادية عشرة مساء تنطلق كوبا أمريكا 2021 بلقاء المضيفة البرازيل ضد فنزويلا (beIN Max 5).

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