مصدر من الأهلي لـ في الجول: إصابة وليد سليمان لا تدعو للقلق

الأحد، 13 يونيو 2021 - 00:17

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - الوداد

أكد مصدر مسؤول داخل الأهلي أن إصابة وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر لا تدعو للقلق.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض وليد سليمان لكدمة في القدم خلال مران الفريق الجماعي اليوم السبت، وغادر بسببها المران.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "حالة وليد سليمان لا تدعو للقلق وإصابته مجرد كدمة خفيفة في القدم".

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وأضاف "اللاعب سيتواجد في النادي اليوم الأحد ويخضع لفحص طبي".

وأكمل "الأمور بسيطة وحتى الآن لم يتم تحديد موقفه من السفر إلى التونس".

وأتم تصريحاته "لا يزال هناك أسبوع كامل قبل مواجهة الترجي والكدمة بسيطة ولن تمنعه من السفر".

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

الأهلي وليد سليمان
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