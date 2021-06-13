ماروتا: إريكسن تواصل مع زملائه في إنتر

كشف جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر عن أن كريستيان إريكسن نجم الفريق ولاعب منتخب الدنمارك تواصل مع زملائه في النادي الإيطالي.

وكان إريكسن قد أُصيب في مباراة الدنمارك وفنلندا لتتوقف المباراة لمدة 15 دقيقة لعلاجه قبل أن يتم تعليقها، ثم استكمالها بعد استقرار حالته الصحية. (طالع التفاصيل)

وخسرت الدنمارك بهدف من فنلندا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "راي" الإيطالية: "كريستيان إريكسن أرسل رسالة للمجموعة الخاصة بلاعبي إنتر عبر تطبيق (واتس آب)".

وأضاف "الرسالة كانت منذ دقائق قليلة".

وتابع "نحن نشعر بالتفاؤل بشأن حالة كريستيان".

وأتم "الطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك أخبرنا أن كل شيء تحت السيطرة".

ويلعب إريكسن لإنتر منذ يناير 2020 حين انتقل للفريق الإيطالي قادما من توتنام.

ولعب إريكسن 60 مباراة مع إنتر وفاز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.