لوكاكو: أُهدي الفوز لإريكسن

السبت، 12 يونيو 2021 - 23:56

كتب : عبد الرحمن فوزي

روميلو لوكاكو

أَهدى روميلو لوكاكو لاعب منتخب بلجيكا هدفاه اليوم في مرمى منتخب روسيا إلى كريستيان إريكسن نجم الدنمارك وزميله في نادي إنتر.

وقال لوكاكو في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "لقد كان من الصعب أن نلعب اليوم بعد ما حدث، وأنا أهدي هذا النجاح لإريكسن".

وتابع "تلقينا الخبر وكنا خائفين وأصابتنا الرهبة، وكانت جميع صلواتي لـ إريكسن".

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وأضاف "نحن نكتسب الثقة، وهذا يزيد من ثقة المنتخب البلجيكي وأنا سعيد من أجلي ومن أجل زملائي".

وتعرض كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك وزميل لوكاكو في إنتر إلى أزمة قلبية أثناء مباراة الدنمارك مع فنلندا ولكن تدخل الأطباء في اللحظات المناسبة أنقذ حياة اللاعب الدنماركي. (طالع التفاصيل)

وسجل لوكاكو هدفين في فوز بلجيكا على روسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاحية مباريات الفريقان في يورو 2020.

هدفا لوكاكو جعلاه يتصدر قائمة هدافين يورو 2020 حتى الآن، عقب انتهاء مباريات اليوم الثاني من البطولة.

وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة بهذا الفوز برصيد ثلاث نقاط، متفوقا على فنلندا بفارق الأهداف التي فازت على الدنمارك بهدف.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الخميس 17 يونيو.

بينما يلتقي منتخب روسيا مع فنلندا في الجولة المقبلة من دور المجموعات يوم الأربعاء 16 يونيو.

بلجيكا روسيا روميلو لوكاكو يورو 2020
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