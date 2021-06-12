مدرب فنلندا: سنتذكر الفوز على الدنمارك لفترة طويلة.. وهذا ما قلته للاعبين قبل استكمال المباراة

عبر ماركو كانيرفا مدرب فنلندا عن سعادته بفوز فريقه على الدنمارك موضحا ما قاله للاعبي المنتخب قبل استكمال المباراة بعد توقفها لإصابة كريستيان إريكسن.

وفاز منتخب فنلندا على الدنمارك بهدف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال كانيرفا بعد المباراة: "كانت ليلة مليئة بالمشاعر، لأول مرة (نلعب) في بطولة كبرى والمباراة الافتتاحية ضد الدنمارك وعلى ملعبها".

وأضاف "حين سمعنا النشيد الوطني شعرنا بالعاطفة".

وعن ما حدث لكريستيان إريكسن نجم الدنمارك، قال: "ما حدث كان دراميا. إنه لحادث أليم".

وكان إريكسن قد سقط لتتوقف المباراة لعلاجه وتُعلق قبل أن تُستكمل عقب استقرار حالته الصحية بعد نقله لأحد المستشفيات. (طالع التفاصيل)

واستمر "لكن في النهاية حصلنا على نتيجة جيدة من المباراة، أنا سعيد بما حدث ولا أصدق. سنتذكر هذه اللحظة لفترة طويلة ولأسباب مختلفة".

وعن ما قاله للاعبين قبل استكمال اللقاء، قال: "قلت لهم: أتفهم مشاعركم وكيف يشعُر منتخب الدنمارك بعد ما حدث لكريستيان، لكن عليكم أن تكونوا في قمة تركيزكم بقدر الإمكان، وأعلم أن هذا يعد بالشيء الصعب".

وأتم "لقد تعامل الفريق بشكل جيد جدا (في الشوط الثاني)".