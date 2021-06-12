مدرب الدنمارك: فخور للغاية بلاعبي المنتخب.. وتم تخييرنا لاستكمال مباراة فنلندا

عبر كاسبر هيولماند المدير الفني للدنمارك عن شعوره بالفخر تجاه لاعبي فريقه بعد استكمال المباراة ضد فنلندا، كاشفا عن كواليس استئناف اللقاء عقب إصابة كريستيان إريكسن.

وكان إريكسن قد سقط أرضا دون أي التحام ليتوقف اللعب لعلاجه لمدة 15 دقيقة قبل أن يتم نقله للمستشفى وتعليق المباراة حتى استقرار حالته. (طالع التفاصيل)

وخسرت الدنمارك ضد فنلندا بهدف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت ليلة صعبة للغاية، لقد تذكرنا جميعا أهم شيء في الحياة، العلاقات ذات المغزى، الأشخاص المقربون منا العائلة والأصدقاء وكل شيء".

وأضاف "قلوبنا مع كريستيان وعائلته".

وتابع "لدي مجموعة من اللاعبين لن أستطيع أن أعطيهم حقهم من الإشادة ولا أستطيع أن أكون أكثر فخرا بهم، هؤلاء الذين يعتنون ببعضهم البعض".

واستمر "(إريكسن) هو واحد من أعز أصدقائي".

وواصل "الطريقة التي تحدث بها الفريق في غرفة خلع الملابس واتخاذهم القرار بأننا لن نقرر أي شيء حتى الاطمئنان على كريستيان كانت واعية ورائعة".

وأكمل "كان أمامنا اختيارين، بأن نلعب المباراة (اليوم) أو غدا في تمام الـ12 ظهرا، والجميع وافق أن نلعبها اليوم".

وتابع "لا يمكنك أن تلعب مباراة وانت لديك هذه المشاعر، حاولنا الانتصار وكان من المذهل أن يحاولوا اللعب في الشوط الثاني".

وأتم "بوضوح، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، رغم إرهاقهم عاطفيا".