مدرب الدنمارك: فخور للغاية بلاعبي المنتخب.. وتم تخييرنا لاستكمال مباراة فنلندا

السبت، 12 يونيو 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك

عبر كاسبر هيولماند المدير الفني للدنمارك عن شعوره بالفخر تجاه لاعبي فريقه بعد استكمال المباراة ضد فنلندا، كاشفا عن كواليس استئناف اللقاء عقب إصابة كريستيان إريكسن.

وكان إريكسن قد سقط أرضا دون أي التحام ليتوقف اللعب لعلاجه لمدة 15 دقيقة قبل أن يتم نقله للمستشفى وتعليق المباراة حتى استقرار حالته. (طالع التفاصيل)

وخسرت الدنمارك ضد فنلندا بهدف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أخبار متعلقة
مؤتمر دي بور: دي ليخت لن يشارك ضد أوكرانيا.. وهذا تعليقي على رسالة الجماهير ويفا: استقرار حالة إريكسن إريكسن رجل مباراة الدنمارك وفنلندا حياة إريكسن أهم الاتحاد الدنماركي يعلن استئناف المباراة اليوم السبت

وقال هيولماند في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت ليلة صعبة للغاية، لقد تذكرنا جميعا أهم شيء في الحياة، العلاقات ذات المغزى، الأشخاص المقربون منا العائلة والأصدقاء وكل شيء".

وأضاف "قلوبنا مع كريستيان وعائلته".

وتابع "لدي مجموعة من اللاعبين لن أستطيع أن أعطيهم حقهم من الإشادة ولا أستطيع أن أكون أكثر فخرا بهم، هؤلاء الذين يعتنون ببعضهم البعض".

واستمر "(إريكسن) هو واحد من أعز أصدقائي".

وواصل "الطريقة التي تحدث بها الفريق في غرفة خلع الملابس واتخاذهم القرار بأننا لن نقرر أي شيء حتى الاطمئنان على كريستيان كانت واعية ورائعة".

وأكمل "كان أمامنا اختيارين، بأن نلعب المباراة (اليوم) أو غدا في تمام الـ12 ظهرا، والجميع وافق أن نلعبها اليوم".

وتابع "لا يمكنك أن تلعب مباراة وانت لديك هذه المشاعر، حاولنا الانتصار وكان من المذهل أن يحاولوا اللعب في الشوط الثاني".

وأتم "بوضوح، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، رغم إرهاقهم عاطفيا".

منتخب الدنمارك يورو 2020 كريستيان إريكسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 11 ثاتيه | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 30 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 48 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك