كرة سلة - إلى النهائي.. الزمالك يكرر فوزه على الجزيرة ويضرب موعدا مع الاتحاد

السبت، 12 يونيو 2021 - 22:49

كتب : FilGoal

والتر هودج - لاعب سلة الزمالك

تأهل فريق كرة السلة للرجال في الزمالك إلى نهائي دوري السوبر المصري بعد الفوز على الجزيرة.

وكرر الزمالك فوزه على الجزيرة في المباراة الثالثة، وانتصر بنتيجة 86-81 بعدما وصلت المباراة للوقت الإضافي.

ليصعد لنهائي الدوري ويواجه الاتحاد السكندري الذي تفوق على الأهلي.

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وانتهت الفترة الأولى بتقدم الزمالك بنتيجة 19-18.

وبنهاية الفترة الثانية تقدم الجزيرة بنتيجة 38-33، وحافظ الفريق الأصفر على تقدمه في نهاية الفترة الثالثة بنتيجة 58-52.

في الفترة الرابعة اشتعلت المنافسة بين الفريقين وتبادلا التقدم أكثر من مرة.

وقبل النهاية بثانية واحدة وأثناء تقدم الجزيرة بنتيجة 75-72 نجح والتر هودج لاعب الزمالك في تسجيل ثلاثية ليعيد النتيجة إلى التعادل.

وتذهب المباراة للوقت الإضافي.

في الوقت الإضافي تبادل الزمالك والجزيرة التقدم، إلى أن تمسك الأبيض بالتقدم ووصل للنقطة 86 ليحقق الانتصار.

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