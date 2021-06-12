إريكسن رجل مباراة الدنمارك وفنلندا

فاز كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا.

وفازت فنلندا على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فوز إريكسن بجائزة رجل المباراة.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin. Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

وكان إريكسن قد أُصيب خلال اللقاء الذي توقف لعلاجه وغادر أرض الملعب في الدقيقة 43.

ونُقل إريكسن للمستشفى بعد إسعافه لمدة فاقت الـ15 دقيقة في أرض الملعب.

وعانى إريكسن من أزمة قلبية لكن تم استئناف اللقاء بعد استقرار حالته الصحية بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

قرار استئناف اللقاء جاء بطلب من لاعبي الدنمارك بحسب ما أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.

وتلعب الدنمارك ضد بلجيكا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.