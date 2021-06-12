إريكسن رجل مباراة الدنمارك وفنلندا

السبت، 12 يونيو 2021 - 22:14

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن

فاز كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا.

وفازت فنلندا على الدنمارك بهدف دون مقابل في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فوز إريكسن بجائزة رجل المباراة.

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وكان إريكسن قد أُصيب خلال اللقاء الذي توقف لعلاجه وغادر أرض الملعب في الدقيقة 43.

ونُقل إريكسن للمستشفى بعد إسعافه لمدة فاقت الـ15 دقيقة في أرض الملعب.

وعانى إريكسن من أزمة قلبية لكن تم استئناف اللقاء بعد استقرار حالته الصحية بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

قرار استئناف اللقاء جاء بطلب من لاعبي الدنمارك بحسب ما أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.

وتلعب الدنمارك ضد بلجيكا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

كريستيان إريكسن منتخب الدنمارك يورو 2020
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