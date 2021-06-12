انتهت يورو 2020 – بلجيكا (3) (0) روسيا.. فوز أول للشياطين

السبت، 12 يونيو 2021 - 20:51

كتب : FilGoal

بلجيكا

تواجه بلجيكا نظيرتها روسيا ضمن مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظها.

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نهاية المباراة

ق. 86 جوووول ثااالث. بينية إلى لوكاكو الذي يسدد ويسجل الثالث.

ق. 72 دخول إدين هازارد بدلا من ديريس ميرتينز.

ق. 63 تبديلان بدخول ماكسيم ميوخين وأليكسي مرانشوك بدلا من رومان زوبينين ودينيش تشيرشيف.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول إيجور ديفيف بدلا من ديميتري بارينوف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 انطلاقة رائعة من كاراسكو وتصويبة لكن فوق المرمى.

ق. 33 جوووول ثاااني لبلجيكا عن طريق توماس مونييه. عرضية يخطيء الحارس في التصدي لها ويتابعها مونييه في المرمى.

ق30: خروج دالير كوزياييف لاعب روسيا إثر إصابته بعد اصطدامه بـ كاستانيي ونزول دينيس تشيرشيف

ق26: خروج تيموثي كاستانيي بعد تعرضه للإصابة في الرأس ونزول توماس مونييه

ق22: أنطون شونين حارس روسيا يمنع ثورجان هازارد من تسجيل الهدف الثاني

ق18: لوكاكو يمرر لديندونكر لكنه يسدد أعلى عارضة روسيا

ق11: رأسية من ماريو فيرنانديز يتصدى لها كورتوا

ق9: هدف أول لبلجيكا عن طريق لوكاكو

ق8: سيطرة من بلجيكا على الكرة دون خطورة على مرمى روسيا

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

منتخب بلجيكا منتخب روسيا يورو 2020
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