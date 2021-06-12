انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجزيرة في المباراة الثالثة من سلسلة Best of 5 لقبل نهائي دوري السوبر لكرة السل.

نهاية المباراة بفوز الزمالك 86-81

7 ثواني متبقية والتقدم للزمالك 85-81

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 75-75

ق 1: أووووووووه التعادل للزمالك قبل ثانية واحدة من النهاية والنتيجة 75-75

ق 1: التقدم للجزيرة 75 - 72 ويتبقى 22 ثانية

ق 1: التقدم للجزيرة 73-71

ق 1: التعادل 70-70

ق 2: التقدم للزمالك 67-66

ق 4: الزمالك يتقدم بفارق نقطة 61-60

ق 4: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 61-60 للجزيرة

ق 8: تقدم الجزيرة بنتيجة 58-54

بداية الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الجزيرة 58-52.

نهاية الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 38-33.

نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 19-18.

بداية المباراة