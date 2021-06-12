انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي
السبت، 12 يونيو 2021 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والجزيرة في المباراة الثالثة من سلسلة Best of 5 لقبل نهائي دوري السوبر لكرة السل.
نهاية المباراة بفوز الزمالك 86-81
7 ثواني متبقية والتقدم للزمالك 85-81
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 75-75
ق 1: أووووووووه التعادل للزمالك قبل ثانية واحدة من النهاية والنتيجة 75-75
ق 1: التقدم للجزيرة 75 - 72 ويتبقى 22 ثانية
ق 1: التقدم للجزيرة 73-71
ق 1: التعادل 70-70
ق 2: التقدم للزمالك 67-66
ق 4: الزمالك يتقدم بفارق نقطة 61-60
ق 4: الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 61-60 للجزيرة
ق 8: تقدم الجزيرة بنتيجة 58-54
بداية الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الجزيرة 58-52.
نهاية الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 38-33.
نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 19-18.
بداية المباراة