مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا وحازم.. والاكتفاء بالنواحي البدنية

تقرر انتظام ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد عبد السلام والمتواجد مع المنتخب الأوليمبي، في تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ويتواجد أحمد فتوح ومحمد عبد السلام وإمام عاشور لاعبو الزمالك، في معسكر المنتخب الأوليمبي المقام حاليا في السويس، حيث من المقرر أن يخوض فراعنة الأوليمبي، ودية غدا أمام جنوب إفريقيا، وبعدها يتم إنهاء المعسكر.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بأداء اللاعبين فقرة بدنية على هامش التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

ولم يشهد مران الفريق أي جوانب فنية، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني للزمالك إلى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

كما توجه اللاعبون بعد التدريب إلى صالة الجمانيزيوم بالنادي لأداء تدريبات استشفائية.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق فقرة تدريبات إضافية بالكرة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.

جاء ذلك عقب أداء تدريبات تأهيلية لشيكابالا بصحبة حازم إمام لاعب الفريق، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تجهيزي تمهيدا للعودة للتدريبات.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية واستشفاء داخل مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي، وذلك قبل استئناف التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة.

وامتدت الفقرة التأهيلية للاعبين لنصف ساعة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون، من أجل عمل استشفاء وتأهيل للعضلات بجانب الإطالات.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام على عقد جلسة سريعة مع مجموعة الناشئين، المنضمين لتدريبات الفريق الأول، وذلك قبل انطلاق المران مساء اليوم السبت بملعب النادي وهم : حسام أشرف، يوسف أسامة نبيه، حمدي علاء، سيف جعفر، رضا محمد، ياسين مرعي، حاتم سكر، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، حسين فيصل ومحمد حسام بيسو.

ومنح نبيه مجموعة الناشئين جرعة تحفيزية ومعنوية، حيث طالبهم ببذل أقصى جهد لديهم في التدريبات، وكذلك وجه لهم بعض التعليمات الفنيه لتنفيذها بالتدريبات.

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، تدريبات قوية على هامش وذلك تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وبدأت تدريبات حراس الزمالك بأداء فقرة تأهيلية قوية، أعقبتها فقرة فنية، تم تنفيذ بعض الأمور الفنية خلالها، منها سرعة رد الفعل في التعامل مع الكرات القريبة من المرمى بجانب التسديدات البعيدة المدى.

كما خاض أيمن حفني، وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

وينتظر حميد أحداد مهاجم الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية غدا الأحد، بعد عودته من المغرب عقب الانضمام لمنتخب المغرب للمحليين.