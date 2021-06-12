الاتحاد الدنماركي يعلن استئناف المباراة اليوم السبت

السبت، 12 يونيو 2021 - 20:07

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم استئناف المباراة أمام فنلندا اليوم السبت الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر.

وأصدر الاتحاد الدنماركي بيانا رسميا، يعلن فيه استئناف المباراة بعد تحسن حالة كريستيان إريكسن، واستئناف المباراة أمام فنلندا الساعة 8:30 مساء.

وستستأنف المباراة بخوض 5 دقائق هي ما تبقى من الشوط الأول، ثم مجريات الشوط الثاني.

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كريستيان إريكسن سقط مغشيا عليه في الدقيقة الـ43 من المباراة دون تدخل من أي لاعب. ليهرع الإسعاف لإنقاذه وسط ذهول زملائه وجميع من في الملعب.

المباراة الأولى في تاريخ فنلندا ببطولة أمم أوروبا لم تستكمل، إذ أعلن حكم اللقاء إنهاء الشوط الأول رغم توقفها في الدقيقة الـ42.

وبعد فترة توقف طويلة، شاهدنا فيها دموع زوجه إريكسن التي نزلت لأرض الملعب، ورأينا دموع زملائه، خرج اللاعب من الملعب محمولا على ناقلة، وقد أفادت التقارير لأنه وضع جهاز تنفس صناعي.

بعد ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق المباراة رسميا.

الإذاعة الداخلية للملعب بعد ذلك، أعلنت نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى، وأنه تم عقد اجتماع بين المنتخبين، وسيوافونا بالجديد الساعة 7:45 مساء.

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