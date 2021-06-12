مؤتمر دي بور: دي ليخت لن يشارك ضد أوكرانيا.. وهذا تعليقي على رسالة الجماهير

السبت، 12 يونيو 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

فرانك دي بور

أعلن فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا عن غياب ماتياس دي ليخت عن مباراة أوكرانيا كما أوضح رأيه في طلب الجماهير بتغيير طريقة اللعب عن طريق إرسال رسالة عبر طائرة حلقت فوق مقر تدريبات الفريق.

ويلتقي منتخب هولندا مع أوكرانيا غدا الأحد في المباراة التي ستقام على ملعب يوان كرويف أرينا في هولندا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال دي بور في المؤتمر الصحفي لمباراة هولندا وأوكرانيا عن دي ليخت: "أُفضل ألا نخاطر، لدينا مباراتين إضافيتين وأريده جاهزا بنسبة 100%، إصابته ليست خطيرة ولكن أُفضل أن ينتظر".

أخبار متعلقة
شاكيري: سويسرا استقبلت هدفا سخيفا من ويلز مهاجم سويسرا: كان علينا أن ندافع بشكل أفضل ضد ويلز تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب إصابة إريكسن "المروعة" ويفا: استقرار حالة إريكسن قبل ساعات من مواجهة البرازيل.. فيروس كورونا يضرب منتخب فنزويلا

ويعاني دي ليخت من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المباراة الودية الأخيرة لهولندا قبل يورو 2020 أمام جورجيا.

وتابع "مارتن ستكلنبرج سيكون الحارس رقم 1، لقد كان اختيارا صعبا، لإن تيم كرول أيضا على نفس المستوى الرائع، لكن حدسي يخبرني أن مارتن يجب أن يلعب".

وطلبت بعض جماهير هولندا من دي بور التخلي عن طريقة 5-3-2 واللعب بخطة 4-3-3، وذلك في رسالة حملتها طائرة حلقت فوق تدريبات المنتخب الهولندي صباح اليوم.

وعلق دي بور على هذا الموقف قائلا: "شكرا على النصيحة. كل شيء يتوقف على ماذا تسميه، إذا رسمناها على أنها 3-5-2 فهذا يبدو أكثر هجومية أليس كذلك؟ لكن في النهاية المهم هو الاستحواذ والسيطرة على الكرة، والبحث عن تسجيل الأهداف، وهذا ما سنحاول فعله".

وأوقعت القرعة منتخب هولندا في المجموعة الثالثة بجانب كل من أوكرانيا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية.

هولندا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 30 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 37 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 48 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك