مؤتمر دي بور: دي ليخت لن يشارك ضد أوكرانيا.. وهذا تعليقي على رسالة الجماهير

أعلن فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا عن غياب ماتياس دي ليخت عن مباراة أوكرانيا كما أوضح رأيه في طلب الجماهير بتغيير طريقة اللعب عن طريق إرسال رسالة عبر طائرة حلقت فوق مقر تدريبات الفريق.

ويلتقي منتخب هولندا مع أوكرانيا غدا الأحد في المباراة التي ستقام على ملعب يوان كرويف أرينا في هولندا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وقال دي بور في المؤتمر الصحفي لمباراة هولندا وأوكرانيا عن دي ليخت: "أُفضل ألا نخاطر، لدينا مباراتين إضافيتين وأريده جاهزا بنسبة 100%، إصابته ليست خطيرة ولكن أُفضل أن ينتظر".

ويعاني دي ليخت من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المباراة الودية الأخيرة لهولندا قبل يورو 2020 أمام جورجيا.

وتابع "مارتن ستكلنبرج سيكون الحارس رقم 1، لقد كان اختيارا صعبا، لإن تيم كرول أيضا على نفس المستوى الرائع، لكن حدسي يخبرني أن مارتن يجب أن يلعب".

وطلبت بعض جماهير هولندا من دي بور التخلي عن طريقة 5-3-2 واللعب بخطة 4-3-3، وذلك في رسالة حملتها طائرة حلقت فوق تدريبات المنتخب الهولندي صباح اليوم.

وعلق دي بور على هذا الموقف قائلا: "شكرا على النصيحة. كل شيء يتوقف على ماذا تسميه، إذا رسمناها على أنها 3-5-2 فهذا يبدو أكثر هجومية أليس كذلك؟ لكن في النهاية المهم هو الاستحواذ والسيطرة على الكرة، والبحث عن تسجيل الأهداف، وهذا ما سنحاول فعله".

وأوقعت القرعة منتخب هولندا في المجموعة الثالثة بجانب كل من أوكرانيا، والنمسا، ومقدونيا الشمالية.

video:1