الاتحاد التشيلي يعلن غياب سانشيز عن دور مجموعات كوبا أمريكا

السبت، 12 يونيو 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

ألكسيس سانشيز

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم عن غياب ألكسيس سانشيز عن صفوف المنتخب في دور المجموعات لكوبا أمريكا.

وأوضح الاتحاد التشيلي في بيان له أن سانشيز يعاني من إصابة عضلية.

وسيحتاج سانشيز لفترة علاج ستتجاوز الفترة التي سيُلعب خلالها دور المجموعات لكوبا أمريكا.

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وسيبقى سانشيز مع الجهاز الطبي لتشيلي لكن يحصل على العلاج اللازم.

وكان سانشيز قد تعرض للإصابة خلال مران المنتخب.

وقد ينضم ساشيز لقائمة المنتخب حال عبور تشيلي من دور المجموعات.

ولعب سانشيز 137 مباراة دولية وسجل 46 هدفا.

وسبق لسانشيز الفوز ببطولة كوبا أمريكا مرتين من قبل مع منتخب تشيلي.

وتقع تشيلي في المجموعة الأولى مع الأرجنتين وبوليفيا وأوروجواي وباراجواي.

ألكسيس سانشيز تشيلي كوبا أمريكا
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