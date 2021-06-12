تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب إصابة إريكسن "المروعة"

السبت، 12 يونيو 2021 - 19:10

كتب : FilGoal

الدنمارك - فنلندا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى لمجموعات يورو 2020 بسبب إصابة كريستيان إريكسن.

ويلعب الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة، وتقام المباراة في مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.

وسقط كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك على الأرض في الدقيقة 43 دون أن يلمس أي لاعب آخر.

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وفور سقوطه دخل الطاقم الطبي لأرض الملعب سريعا لمحاولة إنقاذ اللاعب.

واستمر اللعب متوقفا لأكثر من 15 دقيقة حتى أعلن الحكم نهاية الشوط الأول وأمر لاعبي المنتخبين بالعودة إلى غرف خلع الملابس.

ودخل لاعبو المنتخبين في حالة من البكاء الشديد حزنا على إريكسن.

بعدها قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق المباراة عند الدقيقة 43، على أن يتم استكمالها في وقت لاحق، وذلك بسبب الوضع الصحي الحرج لـ إريكسن.

وطلبت اللجنة المنظمة للمباراة من الجماهير في المدرجات التحلي بهدوء لأن المواجهة لن تستكمل اليوم. ومن ثم سيتم إخبارهم بحالة إريكسن.

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