في الدرجة الثانية – هزيمة المتصدر وتعثر ملاحقيه في مجموعة الصعيد

السبت، 12 يونيو 2021 - 19:01

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

أُقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة 27 لمباريات مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

خسر المتصدر الشرقية للدخان من شبان قنا بهدفين مقابل هدف، تقدم محمد حسن للشرقية للدخان ثم سجل شهاب شفيق هدفي شبان قنا ليرتفع رصيده للنقطة 30.

وتوقف رصيد الشرقية للدخان عند 54 نقطة في صدارة الجدول.

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وتعادل المنيا مع الألومنيوم سلبيا ليرتفع رصيد المنيا إلى 50 نقطة في المركز الثالث ووصل رصيد الألومنيوم لـ51 نقطة في المركز الثاني.

وانتصر سوهاج على طهطا بهدف دون مقابل ليرتفع رصيد سوهاج لـ36 نقطة.

وانتصر أسمنت أسيوط على تليفونات بني سويف بهدف أحمد سليمان ليرتفع رصيد الفريق لـ26 نقطة.

وفاز الإعلاميين على ديروط بهدف دون رد ليرتفع رصيد الإعلاميين لـ46 نقطة في المركز الرابع.

واكتسح قنا مستضيفه مركز شباب سمسطا بخماسية دون رد ليرتفع رصيد قنا إلى 31 نقطة.

وتعادل بني سويف مع بترول أسيوط سلبيا كما تعادل الفيوم مع كيما أسوان بهدف لكل فريق.

دوري الدرجة الثانية
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